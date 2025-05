Nuova Xpeng P7 sta arrivando: tanta tecnologia per sfidare Tesla. Prime immagini ufficiali

La nuova Xpeng P7 sta arrivando e non sarà una semplice evoluzione del modello attuale. La casa automobilistica cinese ha infatti sottolineato che con questo modello “stanno anticipando il futuro“. Per il momento le informazioni sono ancora poche tranne che la nuova P7 sarà la “risposta di Xpeng all’era dell’intelligenza artificiale, sia nella forma che nella funzione“. Dunque, il software e l’intelligenza artificiale saranno tra i principali cardini di questa nuova elettrica. Internamente, il nome del progetto è Xpeng E29 ma la casa automobilistica ha già fatto sapere che l’auto si chiamerà semplicemente nuova Xpeng P7.

Altro aspetto interessante, questo modello è pensato per il mercato globale e quindi sarà commercializzato anche al di fuori della Cina. Lo vedremo anche in Europa? Possibile, per il momento la casa automobilistica si è limitata ad affermare che determinerà in quali mercati sarà disponibile il modello in base alla domanda nei diversi Paesi e regioni.

PRIME INFORMAZIONI

I dettagli tecnici non sono ancora stati svelati, ma la precedente generazione della P7 era stato descritta come “il primo veicolo al mondo basato sull’intelligenza artificiale“, con funzioni di guida autonoma avanzate che imitano quelle umane e un “abitacolo intelligente" con un assistente vocale che permette interazioni avanzate. Si prevede quindi che la nuova Xpeng P7 alzi ulteriormente l’asticella e proponga soluzioni ancora più sofisticate. Le prime immagini condivise da Xpeng rivelano che lo stile della P7 si è evoluto radicalmente grazie alla mano del designer Rafik Ferrag e potrebbe indicare una nuova direzione stilistica.

Con questa nuova generazione, ci siamo prefissati di progettare una berlina sportiva puramente elettrica in grado di stupire da ogni punto di vista. Quest’auto è il nostro sogno, perfezionato attraverso innumerevoli iterazioni. Ai miei occhi, la nuovissima Xpeng P7 è un’opera d’arte, plasmata con emozione e determinazione.

Invece non sono state mostrate immagini dell’abitacolo ma come riporta la stampa cinese, alcune precedenti foto spia avevano permesso di notare la presenza di un volante a 3 razze e di un ampio display touch centrale. Si prevede che disponga dell’ultima versione del software di Xpeng, Xmart OS 2.0, e potrebbe includere un head-up display con realtà aumentata. La nuova Xpeng P7 potrà contare anche su di avanzati sistemi di assistenza alla guida ma non utilizzerà il LiDAR, quanto un sistema basato sulla visione, simile a quello di Tesla.

Nessun dettaglio al momento per quanto riguarda i powertrain. A titolo di riferimento, l’attuale P7i offre fino a 348 kW di potenza nelle versioni a doppio motore e trazione integrale, con un’autonomia CLTC fino a 702 km. Si prevede che il nuovo modello offra prestazioni superiori. Il lancio ufficiale del veicolo è previsto per la seconda metà del 2025, tra luglio ed agosto probabilmente e dovrebbe essere proposto sul mercato ad un prezzo attorno a 300.000 yuan che al cambio sono circa 37.200 euro.