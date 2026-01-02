Mercedes al CES 2026 porta le sue ultime innovazioni digitali

Mercedes-Benz ha scelto il CES 2026 di Las Vegas per presentare in anteprima assoluta sul mercato statunitense la nuova GLC elettrica. Dopo la presentazione europea in occasione dell’IAA Mobility di Monaco, Mercedes-Benz parteciperà al prossimo Consumer Electronics Show (in partenza il 6 gennaio) con un modello che sintetizza il nuovo linguaggio di design e il meglio delle tecnologie che il marchio tedesco ha sviluppo per la prossima generazione di BEV. In attesa dei possibili restyling del restyling della versione endotermica e della più potente versione AMG, Mercedes-Benz punta su uno dei modelli più venduti negli Stati Uniti e che si distingue per una serie di innovazioni che lo proiettano oltre il concetto di semplice veicolo.

Le innovazioni della GLC

La nuova GLC elettrica rappresenta un’evoluzione tecnologica che punta a ridefinire l’esperienza di guida nel segmento dei SUV di lusso. L’anteprima americana avverrà nel Dolby Live Theater, dove il SUV sarà affiancato da dimostrazioni audio immersive grazie all’integrazione di Dolby Atmos in Apple CarPlay.

Tra gli elementi più interessanti della nuova GLC c’è la presenza del sistema MBUX Hyperscreen da oltre 39”, il più grande mai montato su una Mercedes. Questo display continuo abbraccia tutta la plancia e offre un’interazione fluida con la nuova piattaforma MB.OS, basata sull’intelligenza artificiale. Il sistema è progettato internamente da Mercedes-Benz e mira a offrire un’interfaccia sempre più personalizzata e reattiva.

Grande attenzione è stata rivolta alla sostenibilità con la GLC elettrica che sarà disponibile anche con un abitacolo completamente privo di materiali di origine animale. È la prima volta che un costruttore automobilistico propone una soluzione vegana di questo livello, integrata in un’auto di serie di fascia alta.

Particolarmente interessante anche la dimensione software della GLC, con l’infotainment che integra per la prima volta i modelli AI sviluppati da Microsoft e Google, offrendo un ecosistema intelligente e connesso, pronto ad anticipare le esigenze del conducente.

Il motore elettrico della nuova Mercedes-Benz GLC sviluppa una potenza di 483 CV, garantendo prestazioni elevate in ogni condizione di guida. L’autonomia stimata raggiunge i 713 km con una sola ricarica, secondo il ciclo WLTP, grazie anche all’ottimizzazione aerodinamica e alla gestione intelligente dei consumi. A supportare l’efficienza del motore c’è un sofisticato sistema di ricarica a 800 V che consente di recuperare energia in tempi estremamente rapidi, facilitando così gli spostamenti anche su lunghe distanze.

La nuova CLA elettrica

Il CES è l’occasione anche per mostrare le potenzialità della nuova CLA elettrico, in arrivo sul mercato con una dotazione tecnologica pensata per ridefinire l’intrattenimento a bordo. Il modello è equipaggiato con un sistema di video streaming avanzato, sviluppato in collaborazione con Xperi. Grazie alla piattaforma DTS AutoStage Video e ai contenuti RIDEVU di Sony Pictures Entertainment, sarà possibile godere di film e serie in formato IMAX Enhanced e con audio DTS:X, il tutto direttamente dallo schermo dell’auto. Anche qui, l’integrazione con Apple CarPlay è al centro dell’esperienza dei passeggeri, portando all’interno dell’abitacolo una qualità sonora mai vista prima grazie all’audio spaziale Dolby Atmos. L’utente potrà ascoltare non solo musica ma anche audiolibri in alta definizione immersiva.

A supporto di queste novità, Mercedes-Benz ha ribadito il valore strategico delle sue collaborazioni tecnologiche. Dolby, Xperi e NVIDIA sono partner centrali in questo percorso, ciascuno impegnato a portare nei veicoli della casa automobilistica tedesca soluzioni all’avanguardia per l’infotainment e l’assistenza alla guida. Proprio in questo ambito si inserisce MB.DRIVE, la nuova piattaforma sviluppata con NVIDIA per offrire un livello superiore di guida assistita. Grazie all’integrazione con il software DRIVE AV e al sistema MB.DRIVE ASSIST PRO, il conducente può contare su un supporto SAE di Livello 2 in grado di gestire la guida in ambienti urbani. Un semplice tocco del pulsante è sufficiente per attivare la navigazione assistita, dalla partenza al parcheggio, mantenendo sempre la possibilità di intervenire manualmente in qualsiasi momento.