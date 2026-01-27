Svelata la nuova Renault Duster: ecco cosa cambia dalla Dacia Duster

Questa è la nuova Renault Duster. No, non è un errore perché non si tratta della Dacia Duster sebbene i due modelli siano quasi del tutto uguali. Infatti, in India, la casa automobilistica francese propone il SUV che in Europa è venduto con il marchio Dacia, con il suo marchio. Modello che rientra della strategia “Renault International Game Plan 2027“. La nuova Renault Duster sarà commercializzata su questo mercato a partire dalla prossima primavera. Successivamente, sarà venduta anche in Sudafrica e nei Paesi del Golfo.

LA NUOVA DUSTER PER L’INDIA

Nel piano Renault International Game Plan 2027, la casa automobilistica francese ha investito 3 miliardi di euro. La casa automobilistica francese potrà contare su cinque hub industriali strategici al di fuori dell’Europa (India, Marocco, Turchia, Corea del Sud ed America Latina) per sviluppare, produrre e commercializzare 8 nuovi modelli su scala mondiale, tra cui appunto la nuova Renault Duster.

Questo SUV ha fatto il suo primo debutto sul mercato indicano nel 2012. Da quell’anno, questo mercato si è orientato sempre di più verso i SUV, il cui market share è passato dal 12% a circa il 55%. La nuova Renault Duster sarà prodotta presso lo stabilimento di Chennai, uno dei cinque siti industriali di Renault al di fuori dell’Europa.

DIFFERENZE CON LA DACIA DUSTER

Esteticamente, la versione Renault si differenzia da quella Dacia per un frontale che è stato ridisegnato con un nuovo paraurti che rende il suo look più aggressivo. Anche i gruppi ottici sono differenti. Renault ha sottolineato in particolare gli angoli di attacco e di uscita del suo nuovo Duster, pari a 25,7 gradi e 29,2 gradi. Molto più marcate le differenze all’interno dell’abitacolo, più Renault che Dacia. Infatti, troviamo un quadro strumenti digitale da 7 o da 10,25 pollici per la strumentazione digitale, oltre ad un display da 10,1 pollici del sistema infotainment che è basato sulla piattaforma Android Automotive OS. Previsto anche l’arrivo di Gemini.

La nuova Renault Duster propone anche sedili regolabili elettricamente e ventilati, un tetto panoramico, un portellone elettrico e un’app per smartphone per controllare varie funzioni da remoto. I motori? Il SUV sarà offerto con il propulsore a benzina TCe 100, abbinato a un cambio manuale a sei marce, oppure con il più potente sistema full-hybrid E-Tech 160. A listino anche la TCe 160 con cambio manuale a 6 marce (automatico optional).