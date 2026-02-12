Debutta il nuovo marchio BMW ALPINA con un logo che unisce tradizione e modernità

Sono passati quasi quattro anni dall’acquisizione del marchio Alpina da parte del Gruppo BMW. Dopo decenni trascorsi come costruttore indipendente, pur legato a doppio filo alla casa di Monaco, il marchio entra in una dimensione diversa, più integrata e strutturata, senza rinunciare alla propria identità tecnica. L’obiettivo ufficiale di questa nuova epoca è rendere il marchio Alpina un simbolo del lusso contemporaneo. Ora Alpina è parte integrande del Gruppo BMW e in occasione del debutto ufficiale ha presentato anche il nuovo logo.

Il nuovo logo Alpina

Dopo aver presentato la scritta stilizzata (wordmark) ora arriva anche il logo con la sua dimensione grafica. Qui restano al centro del simbolo il corpo farfallato e l’albero motore, elementi che da sempre richiamano la vocazione motoristica del marchio. Cambia però il linguaggio grafico. Diventa più essenziale, con linee nette e una riduzione cromatica evidente. La finitura trasparente alleggerisce la composizione e restituisce un’immagine più coerente con il linguaggio visivo contemporaneo del settore premium.

La trasformazione non si limita all’aspetto estetico. BMW ALPINA viene ora definita come marchio esclusivo all’interno del Gruppo BMW, con una produzione affidata a stabilimenti selezionati che sono stati adeguati per rispondere a standard specifici. Questo passaggio segna la fine dell’era dell’omologazione autonoma e della numerazione indipendente, elementi che avevano contribuito a costruire l’aura di costruttore a sé stante.

Cosa cambia per Alpina (e per BMW)

Nonostante il cambiamento BMW ALPINA continuerà a proporre automobili orientate a prestazioni elevate ma concepite per garantire comfort superiore, soprattutto nelle lunghe percorrenze. La personalizzazione rimane un pilastro importante. I clienti potranno contare su un’ampia gamma di configurazioni. Queste prevederanno interni in pelle di alta qualità di serie e una selezione estesa di materiali pregiati. Il riferimento al passato del marchio non si esaurirà nel logo. Tornano infatti anche elementi iconici come la storica palette di colori esterni e il design dei cerchi in lega a venti razze.

Il cambiamento non riguarda solamente Alpina e la sua nuova identità. Anche per BMW c’è un nuovo assetto. Con BMW ALPINA il gruppo bavarese amplia la propria offerta premium collocando il nuovo marchio in uno spazio distinto rispetto alle versioni M, che restano orientate alla sportività più radicale.