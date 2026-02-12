La BMW i5 M60 xDrive è ancora più aggressiva grazie ad AC Schnitzer

AC Schnitzer torna a mettere mano su una BMW. Il preparatore tedesco ha in questi anni realizzato diversi kit, tra cui quelli per M2, XM, M4, M3 Competition e X3 M. Ora è la BMW i5 M60 xDrive a ricevere un nuovo pacchetto. Il preparatore tedesco propone un pacchetto dedicato alla generazione G60 e G61 che punta tutto su estetica e assetto, lasciando invariata la parte elettrica. Il risultato è una berlina a zero emissioni con un carattere più marcato.

Come cambia l’i5 M60 xDrive con AC Schnitzer

Davanti compare uno splitter specifico che si abbina a minigonne laterali ridisegnate. Al posteriore trovano posto uno spoiler sul tetto e un elemento aggiuntivo sul bordo del baule, mentre per la versione Touring è prevista una variante dedicata alla coda. Tutti i componenti sono pensati per vetture equipaggiate con pacchetto M Sport, che già adottano paraurti più sportivi.

La trasformazione più evidente riguarda le ruote. Il cliente può scegliere tra tre design differenti con misure comprese tra 19” e 21”. L’esemplare mostrato monta cerchi AC3 FlowForming da 21” con schema a cinque doppie razze, abbinati a pinze freno rosse che enfatizzano il contrasto visivo. Anche l’assetto viene rivisto. Le molle ribassate riducono l’altezza da terra in una fascia compresa tra 20 e 25 millimetri, mentre i distanziali aumentano la carreggiata di 20 millimetri.

Sotto la carrozzeria non ci sono interventi. La i5 M60 xDrive mantiene il sistema a doppio motore elettrico con una potenza complessiva che raggiunge 593 CV (445 kW), mentre la coppia si attesta a 820 Nm. Numeri già elevati. AC Schnitzer ha lasciato intendere che eventuali sviluppi sulle prestazioni riguarderanno soprattutto le versioni a combustione e la futura M5.

E i prezzi? Lo spoiler sul tetto parte da 490€, lo splitter anteriore supera i 1.200€ e i cerchi possono arrivare oltre 5.390€ a seconda della configurazione scelta. Un investimento che punta sulla personalizzazione più che sull’incremento delle performance.