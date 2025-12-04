911 Carrera T “Formosa”: omaggio di Porsche alle bellezze di Taiwan

Porsche firma un omaggio potente e poetico a Taiwan con un esemplare unico del suo programma Sonderwunsch: “Formosa”, un nome che richiama l’antico appellativo portoghese “Isola Bella”. Questo progetto speciale su base 911 Carrera T intreccia design, artigianalità e identità culturale per raccontare, attraverso un’auto, l’essenza dell’isola: montagne, rocce scolpite dal mare e acque del Pacifico.

Un racconto visivo della geografia taiwanese

Taiwan è un mosaico di paesaggi in pochi chilometri. Catene montuose che tagliano il territorio da nord a sud, scogliere che si tuffano nell’oceano e strade panoramiche tra le più affascinanti al mondo. L’auto ne assorbe le suggestioni, trasformandole in scelte cromatiche e materiche. Christian Nater, CEO di Porsche Taiwan, sintetizza il progetto come “una celebrazione di Taiwan e della sua individualità”: un’auto pensata per incarnare, non solo evocare, il carattere dell’isola.

Esterni: l’oceano e la roccia racchiusi in una livrea

La vernice Ipanema Blue Metallic richiama le acque che circondano Taiwan. In contrasto, i dettagli in Suzuka Grey Metallic citano le rocce scolpite della costa orientale. Anche gli elementi tecnici seguono questo filo estetico: cerchi RS Spyder da 20/21 pollici con canale interno in Vanadium Grey Metallic, fari Exclusive Manufaktur HD-Matrix Design in nero e gruppi ottici posteriori Exclusive Design.

Interni: materiali che raccontano la montagna

All’interno, l’atmosfera cambia registro e si sposta verso il verde delle montagne. Le superfici in Paldao, un legno scuro e venato, evocano la natura rigogliosa del centro dell’isola. I sedili a guscio, in pelle bicolore Truffle Brown e Black con cuciture Night Green, introducono una nuova estetica: il motivo a scacchi “Formosa”, un pattern su misura in Night Green, Black e Cream White creato appositamente per questo esemplare.

Il tema continua nel bagagliaio anteriore, interamente rivestito in pelle e impreziosito dalla scritta ricamata “Formosa”. Anche i dettagli funzionali partecipano alla narrazione: le soglie d’ingresso illuminate riportano la firma “Formosa x Sonderwunsch”, mentre i poggiatesta presentano un logo in rilievo che unisce onde, montagne e la silhouette dell’auto.

“Ogni dettaglio è stato accuratamente studiato,” afferma Nater. “Dalla nuova texture a scacchi alle goffrature realizzate ad hoc, quest’auto rappresenta l’ampiezza e la maturità del programma Sonderwunsch.”

Sotto la carrozzeria la 911 Carrera T “Formosa" mantiene intatto lo spirito dinamico del modello di base: costruzione leggera, cambio manuale e assetto sportivo. Un’auto pensata per chi guida, ideale per esplorare le strade sinuose e diversificate di Taiwan.

Il programma Sonderwunsch oggi

Porsche rilancia l’eredità del programma Sonderwunsch (con cui ha anche celebrato Porsche America Latina) nato alla fine degli anni ’70, offrendo la possibilità di creare veri e propri esemplari unici (vedi la Cayenne per il deserto di Dubai). Il cliente co-progetta l’auto insieme ai team di design e sviluppo della Casa. La personalizzazione può essere integrata direttamente nella produzione del veicolo nuovo, come nel caso della vernice su misura Paint to Sample Plus, oppure applicata a vetture già esistenti, con interventi completi su interni, esterni e perfino lavori di restauro per i modelli più datati.