ANAS, weekend di Ognissanti con traffico da bollino rosso: 25,7 milioni di auto in viaggio

Il weekend di Ognissanti, quello Halloween, dell’1 e del 2 novembre, porterà molti italiani a concedersi qualche gita fuori porta. ANAS avvisa infatti che sarà un weekend da bollino rosso con circa 25,7 milioni di auto in viaggio. Lungo la rete di ANAS, in realtà già a partire dal pomeriggio di oggi e per la giornata di domani, è previsto un aumento sensibile del traffico per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

LE PREVISIONI DEL TRAFFICO PER IL WEEKEND

Secondo ANAS, gli itinerari interessati, nelle giornate di venerdì e sabato, sono in direzione sud verso le località di provincia, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari Anas: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio,arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI PESANTI

Lungo i circa 32 mila chilometri di strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo FS il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato primo novembre, e domenica 2 novembre dalle 9 alle 22. Per questo weekend ad alto traffico, l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme invita agli automobilisti alla prudenza e a rispettare i limiti di velocità.