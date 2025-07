Toyota, vendite record in Europa nel primo semestre 2025. Quali sono i modelli più venduti?

Le difficoltà del mercato auto europeo non fermano Toyota che chiude il primo semestre 2025 nel Vecchio Continente con risultati record. Infatti, Toyota Motor Europe ha venduto 635.328 veicoli nel periodo gennaio-giugno 2025, con un aumento dell’1% su base annua e una performance superiore a quella del mercato generale, che ha subito invece una contrazione dell’1,54%. A spingere verso questo risultato, il buon andamento delle vendite dei modelli elettrificati Toyota e Lexus che rappresentano il 77% del mix di vendite totale di Toyota Motor Europe. Toyota ha mantenuto la sua posizione di secondo marchio di autovetture più venduto, aumentando le vendite dell’1%, mentre Lexus ha registrato una crescita del 7%, guadagnando una quota del 2,5% nel mercato delle auto premium. Toyota Professional, il marchio di veicoli commerciali leggeri di TME, ha aumentato le vendite del 12% su base annua.



E le auto elettriche? Le vendite di Toyota e Lexus sono cresciute del 42% su base annua, mentre il volume dei veicoli ibridi plug-in è aumentato del 186%. Numeri, dunque, che dimostrano come la strategia della casa automobilistica giapponese di proporre modelli con diverse opzioni di motorizzazioni, sta funzionando. Till Conrad, Executive Vice President – Sales, Toyota Motor Europe, esprime grande soddisfazione per questo risultato:

Nonostante le diverse difficoltà del mercato, siamo incoraggiati dal fatto che la domanda dei consumatori per la gamma di veicoli elettrificati Toyota e Lexus rimanga solida. Ciò testimonia la potenza dei nostri prodotti, che offrono un’ampia gamma di veicoli elettrificati a zero e basse emissioni. Il nostro approccio multi-percorso, volto al raggiungimento dei nostri obiettivi di neutralità carbonica, ci ha permesso di soddisfare costantemente le esigenze dei clienti in tutta la regione.

TOYOTA E LEXUS, RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2025

Come marca, Toyota ha venduto 591.115 veicoli tra gennaio e giugno, mantenendo la posizione di secondo marchio di autovetture più venduto in Europa. Tra i modelli più venduti figurano la gamma Yaris, la gamma Corolla, la Toyota C-HR, la RAV4 e la Aygo X. Il mix di vendite complessivo di veicoli elettrificati Toyota è ora al 76%, con un aumento del volume del 6% su base annua. Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 46% su base annua, raggiungendo le 27.773 unità. Le vendite delle vetture ibridi plug-in sono aumentate del 272% su base annua, raggiungendo le 42.200 unità, una crescita accelerata dalla forte domanda della nuova Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

Passiamo a Lexus che ha totalizzato 44.213 vendite, con un incremento del 7% su base annua, superando il mercato premium in Europa, mentre le vendite dei suoi modelli elettrificati sono aumentate del 13% su base annua. In questo periodo, Lexus ha mantenuto una quota di mercato del 2,5%. Lexus vanta un mix di vendite elettrificato al 100% nell’Europa occidentale e del 95% nell’intera regione. Tra i modelli più venduti troviamo la compatta Lexus LBX Hybrid e la Lexus NX.

I MODELLI PIÙ VENDUTI NEL PRIMO SEMESTRE 2025

Andiamo adesso a vedere quali sono stati i modelli Toyota e Lexus più venduti nel periodo gennaio-giugno 2025.

Toyota, i modelli più venduti

Yaris Cross (103.580)

Yaris (90.549)

Gamma Corolla (78.920)

Toyota C-HR (76.432)

Aygo X (50.083)

RAV4 (43.558)

Lexus, i modelli più venduti