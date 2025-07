Raval, Showcar e Tribe Editions: tutte le novità che CUPRA porterà al Salone di Monaco

CUPRA si prepara a diventare protagonista dell’IAA Mobility 2025, in programma il 7 e 8 settembre a Monaco, con una presenza articolata su tre fronti: il Volkswagen Group Media Event, lo spazio espositivo Open Space e la CUPRA City Garage. La partecipazione all’IAA Mobility 2025 è l’occasione per la casa automobilistica spagnola per mostrare la propria visione del futuro tra nuovi modelli, edizioni speciali e concept car.

Il futuro del marchio CUPRA

Il debutto avverrà il 7 settembre, quando CUPRA mostrerà al pubblico la versione camuffata della nuova Raval. Il modello elettrico compatto, derivato dal progetto UrbanRebel, sarà svelato in anteprima come parte della famiglia di veicoli urbani elettrici del Brand Group Core, in vista del lancio ufficiale previsto per il 2026. Si tratta di un passaggio importante nello sviluppo del progetto, che si avvicina sempre più alla fase produttiva.

Il giorno successivo, l’8 settembre, sarà invece il momento della nuova Showcar, presentata in occasione della conferenza stampa CUPRA all’interno dell’Open Space. Il prototipo vuole esprimere il futuro linguaggio stilistico del marchio, incarnando l’evoluzione del design e la visione di un’esperienza di guida sempre più emozionale. Un esercizio di stile che punta a definire il legame tra l’uomo e la macchina attraverso forme, materiali e sensazioni.

Tra le novità di prodotto, CUPRA introdurrà anche le TRIBE EDITIONS, edizioni speciali dei modelli Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar. Si tratta di versioni pensate per un pubblico che ricerca carattere e personalità, abbinate a un’impronta contemporanea e sostenibile. A completare l’esposizione, all’interno dell’area denominata Electric World, saranno presenti anche i modelli 100% elettrici Born e Tavascan. All’interno della CUPRA City Garage di Monaco, infine, il pubblico potrà vivere un’esperienza diretta con le Tavascan e Terramar TRIBE EDITION, in uno spazio pensato per raccontare l’universo del marchio attraverso un allestimento immersivo.