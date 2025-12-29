La BMW M4 GT3 EVO di Fortnite e Rocket League è ora esposta al pubblico

La nuova mostra presso il BMW Welt sta rendendo realtà un veicolo che è diventato famoso nelle serie di videogiochi Fortnite e Rocket League. La BMW M4 GT3 EVO non è solo l’ultima aggiunta al catalogo dei veicoli dei giochi online, ma presenta anche un inedito design ispirato al celebre anime televisivo “Bleach". Quest’auto verrà esposta sino all’11 gennaio, una grande occasione per poterle scattare qualche foto.

Nel 2023, BMW ha introdotto il primo creatore di auto al mondo nel gioco Fortnite con l’isola dedicata alla creatività chiamata Hypnopolis, dove i giocatori avevano la possibilità di progettare la nuova BMW iX2 secondo i propri gusti personali. Prima di questo debutto su Fortnite però, anche altri modelli si erano fatti conoscere nel videogioco Rocket League, ad esempio la BMW M240i, la BMW Serie 1 e la BMW M3 di prima generazione.

Il design dell’iconica BMW M4 GT3 EVO trae ispirazione dal costume del protagonista della serie anime Bleach, Ichigo Kurosaki. In concomitanza con la presentazione del design dell’auto, nel Fortnite Shop è stato reso disponibile anche un modello di sneaker Puma della linea BMW M Motorsport, realizzato coerentemente con la BMW M4 GT3 EVO.

Sandra Wittemer, Responsabile del BMW Welt, ha tenuto a sottolineare come questa speciale BMW M4 GT3 EVO rappresenti un punto di incontro tra il mondo del motorsport, la cultura pop digitale e il design. La livrea ispirata a Bleach evidenzia la capacità di BMW M di essere interpretata in modo creativo e versatile. E’ particolarmente suggestivo, ha aggiunto, che questa vettura non sia protagonista solo negli universi virtuali di Fortnite e Rocket League, ma possa essere vissuta dal pubblico anche dal vivo al BMW Welt.

N.B. il BMW Welt chiuderà nelle giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio.