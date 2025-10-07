FIAT Giga Panda: il SUV non si chiamerà Pandissima o Multipla. Fastback a giugno 2026

FIAT sta lavorando sue due nuovi modelli globali di cui in passato aveva mostrato i concept. Parliamo della Giga Panda, un SUV e della Fastback, un SUV Coupé. In passato si diceva che il primo modello a debuttare sarebbe stato la Giga Panda che si sarebbe potuta chiamare alla fine Multipla o Pandissima. Per il momento, però, abbiamo visto solo foto spia della Fastback. Adesso ci sono alcune interessanti novità che arrivao dai colleghi francesi de L’Argus che hanno avuto modo di parlare con Guillaume de La Giraudière, responsabile di FIAT Francia dal primo maggio 2025, a margine del Salone dell’Automobile di Lione.

DUE NUOVI MODELLI IN ARRIVO NEL 2026

Quando FIAT presentò la nuova Grande Panda, evidenziò che si trattava solo della prima vettura di una famiglia di modelli per il mercato globale, basati sulla piattaforma Smart Car di Stellantis. Guillaume de La Giraudière conferma ulteriormente l’arrivo dei due nuovi modelli e offre qualche piccolo dettaglio in più. I nuovi modelli saranno disegnati dal designer francese François Leboine, arrivato in FIAT nel 2021. Dal punto di vista tecnico, condivideranno molti elementi con la Citroen C3 Aircross e la Opel Frontera, due veicoli basati sempre sulla piattaforma Smart Car. Nonostante il nome, la nuova FIAT Fastback non avrà nulla a che fare con il modello attuale in vendita in Brasile. Come ha osservato Guillaume de La Giraudière, “i clienti vogliono ancora motori a combustione“. Questo significa che i nuovi modelli, come già ipotizzato comunque, saranno proposti con diverse opzioni di propulsione: dall’endotermico all’elettrico, passando per l’ibrido (Mild Hybrid). Verosimilmente troveremo quindi il PureTech da 100 CV e le varianti Mild Hybrid da 110 e 145 CV. Ci sarà poi l’elettrico con motore da 113 CV abbinato ad una batteria da 44 kWh o da 54 kWh.

Olivier François, amministratore delegato di FIAT, già in passato aveva dichiarato che la Giga Panda non si sarebbe chiamata Multipla. Secondo lui, questo nome è sinonimo di soluzioni innovative in termini di modularità e praticità. Era poi spuntato il nome Pandissima ma pare che il SUV avrà un altro nome come ha confermato Guillaume de La Giraudière: “né Multipla né Pandissima". A quanto pare bisognerà pazientare ancora un po’ per scoprilo visto che stando a quanto raccontato dai colleghi francesi, arriverà a ottobre 2026. La nuova FIAT Fastback, nome anche in questo caso non definitivo, arriverà un po’ prima e cioè a giugno 2026.