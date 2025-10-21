FIAT Panda 4x4 Pandenim, un omaggio alle avventure in montagna

FIAT Panda 4×4 è un’icona, una vettura che ha sin da subito saputo conquistare gli automobilisti. Piccola e leggera, ancora oggi è in grado di mettere in difficoltà fuoristrada blasonati nell’affrontare i percorsi più difficili. Chi ne possiede una se la tiene ben stretta. Panda 4×4 nel tempo è diventata anche la base di diverse versioni speciali frutto di lavori di restauri che hanno permesso di realizzare modelli davvero unici. Garage Italia Customs ha terminato un nuovo ed esclusivo progetto che vede protagonista questa icona della storia della casa automobilistica italiana.

Nasce così Pandenim frutto del progetto Icon, nato per restaurare e reinterpretare i modelli più iconici della tradizione automobilistica italiana. Rispetto ad altri progetti simili, questa volta non c’è stata alcuna conversione in auto elettrica. Sotto al cofano troviamo ancora il motore originale a benzina della Panda 4×4.

UN OMAGGIO ALLA MONTAGNA

Questo esemplare speciale è stato voluto da un cliente svizzero. L’esemplare della FIAT Panda 4×4 è stato ovviamente prima revisionato e poi personalizzato secondo le richieste del cliente che voleva un modello che rendesse omaggio ai colori delle montagne. La carrozzeria presenta un colore argento metallizzato che richiama le rocce alpine, mentre due strisce in Serenity Blue e Classic Blue sono un riferimenti ai cieli limpidi delle vallate. La caratterizzazione estetica della Pandenim continua con cerchi color Trullo con coprimozzi duo tone che riprendono le sfumature blu della livrea, mentre il bull bar anteriore, le presa d’aria sul cofano e una serie di elementi dedicati rafforzano il carattere off-road di questa vettura.

Sul tetto, è stata collocata una cesta in rattan Tabacco intrecciato a mano dagli artigiani di Bonacina per dare un tocco artigianale alla Panda 4×4.

INTERNI IN DENIM

Anche l’abitacolo è stato personalizzato. L’esclusiva Pandenim offre interni rivestiti in denim, materiale scelto soprattutto per la sua resistenza. Più nello specifico, i sedili ed i pannelli porta sono rivestiti in denim trapuntato in due tonalità, chiaro e scuro, abbinato all’Alcantara blu che riveste volante, tasche laterali, cielo e cappelliera posteriore. Inoltre, cinture in blu elettrico, il cappuccio del cambio in denim azzurro e le plastiche della plancia verniciate in blu opaco. Tutti i dettagli sono stati realizzati su misura. Troviamo ad esempio battitacco incisi, targhette personalizzate, porta documenti in Alcantara con logo ricamato e un impianto audio studiato su misura per questa Panda 4×4, con un subwoofer posizionato sotto al sedile del conducente.

Come descrive Garage Italia Customs la sua ultima creazione?

Pandenim è un tributo alla montagna e ai ricordi che ogni Panda 4×4 porta con sé. Un progetto che reinterpreta un’icona senza tempo attraverso un restauro completo e l’uso di materiali, colori e dettagli inediti, mantenendo motore e trazione integrale originali. Un’auto nata per affrontare tornanti innevati e sentieri sterrati, rinata per divertirsi e far divertire i propri passeggeri.

La meccanica è quindi rimasta quella originale. Nessuna informazione su quanto potrebbe essere costato questo esemplare.