Incentivi auto elettriche 2025, aumenta il numero dei Comuni ammessi all'Ecobonus

Il Codacons aveva lanciato l’allarme sul problema dell’elenco delle aree urbane funzionali. Con l’aggiornamento previsto a novembre, alcuni cittadini italiani avrebbero potuto restare esclusi dai nuovi incentivi auto elettriche 2025 che partiranno domani 22 ottobre. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha voluto intervenire per garantire la massima tempestività e trasparenza, rendendo disponibile sin da subito l’elenco dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali individuati dall’ISTAT nell’ultimo aggiornamento.

Dunque, alla vigilia della partenza dell’Ecobonus, il Ministero ha provveduto ad integrare l’elenco delle aree urbane funzionali in modo che non si presentino problematiche di alcun tipo.

LE NUOVE AREE URBANE FUNZIONALI

Ricordiamo che le aree urbane funzionali o FUA (Functional Urban Area) sono composte “da una città e dalla propria area del pendolarismo, e rappresentano contesti urbani integrati, in cui i territori sono interconnessi da un punto di vista economico“. Le FUA sono composte da una “City” di almeno 50 mila abitanti e dalla sua area di pendolarismo. Come sappiamo, l’obbligo di residenza all’interno delle FUA è requisito essenziale per poter accedere ai nuovi incentivi auto elettriche 2025.

Nel nuovo aggiornamento, come spiega il Ministero, la “perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale“. Complessivamente, le FUA rimangono 83 ma al loro interno sono stati aggiunti 368 nuovi comuni. Si arriva quindi ad un totale di oltre 2.200 comuni che fanno parte delle aree urbane funzionali. Chi vive all’interno, se soddisfa gli altri requisiti dell’Ecobonus 2025, potrà accedere agli incentivi auto.

Come si fa a sapere se si abita all’interno di un’area urbana funzionale? Sul sito dedicato all’Ecobonus è disponibile un comodo motore di ricerca liberamente utilizzabile (lo potete raggiungere cliccando questo link).

LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO

In vista della partenza degli incentivi auto elettriche 2025, il Ministero dell’Ambiente fa un’ulteriore precisazione sempre per quanto riguarda il requisito delle FUA.