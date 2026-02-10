Honda SH125i e SH150i, gli scooter best seller evolvono ancora: ecco cosa cambia

Da quando ha debuttato nel 1984, la serie Honda SH è da subito diventata un pilastro della mobilità in tutte le principali città di tutta Europa. Progettata e prodotta in Italia, la gamma SH è un punto di riferimento e nel corso del tempo questa famiglia di scooter a ruota alta è stata continuamente evoluta e migliorata. Un percorso di sviluppo continuo che adesso culmina con l’introduzione del Model Year 2026 di SH125i e SH150i che va a celebrare i 25 anni dal debutto sul mercato di questi modelli

MODEL YEAR 2026: COSA CAMBIA

Per questi scooter arrivano un nuovo design per il faro, lo scudo e la carena anteriore, insieme a nuove tecnologie di bordo e un utilizzo esteso di materiali sostenibili. Più nel dettaglio, il design e le linee di scudo e carene anteriori sono state rese ancora più eleganti ed essenziali grazie all’applicazione del concetto “one line design” ideato da Giovanni Dovis presso il centro RED Honda di Roma.

Anche la tecnologia di bordo è stata evoluta con l’arrivo del Model Year 2026. Troviamo lo schermo TFT a colori da 4,2 pollici e la connettività tramite Honda RoadSync, compreso il restyling del caratteristico doppio faro full LED. Ma non è finita qui perché il lavoro svolto da Honda per migliorare questi scooter è andato oltre. Infatti, il Model Year 2026 degli SH125i e SH150i vanta anche le soluzioni avanzate dell’SH “Vetro”: una variante che riduce le emissioni di CO2 su base annua in fase produttiva grazie all’uso di carenature semitrasparenti non verniciate. Inoltre, i nuovi modelli 2026 adottano materiali sostenibili per il portatarga posteriore e il paracalore dello scarico.

MOTORI

Entrambi gli scooter dispongono un motore monocilindrico, il primo da 125 cc per 13 CV e il secondo da 157 cc per 16,9 CV.

PREZZI

Honda SH125i e SH150i partono da 4.090 euro con parabrezza e bauletto inclusi nell’allestimento di serie.