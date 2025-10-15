Nuova Jeep Grand Wagoneer, con il restyling nuovo look e motore range extender

Dimenticate la distinzione tra Wagoneer e Grand Wagoneer. Jeep ha infatti deciso di lasciare sul mercato solamente la Grand Wagoneer con l’arrivo del restyling sul mercato americano. Il nuovo modello propone diverse novità interessanti che non riguardano solo il design. Infatti, la nuova Jeep Grand Wagoneer 2026 offre anche novità di motore ed in particolare arriva il powertrain range extender derivato da quello della Ram 1500 REV.

NUOVO LOOK ED INTERNI AGGIORNATI

Il nuovo modello evolve soprattutto a livello del frontale. Le novità estetiche non sono in realtà inedite in quanto Jeep aveva già condiviso alcuni mesi fa le prime immagini del restyling della Grand Wagoneer. Per le modifiche, la casa automobilistica ha preso spunto dalla Wagoneer S elettrica. Davanti, il paraurti è stato rivisto e troviamo pure un nuovo look per la griglia a 7 feritoie (può essere illuminata), classico elemento distintivo di tutte le Jeep. Nuovi sono anche i fari, mentre il paraurti integra una presa d’aria più grande. Ai lati troviamo gruppi ottici a forma di T. Il badge Wagoneer sul cofano è stato sostituito dal logo Jeep. Al posteriore, le principali modifiche riguardano la presenza di una nuova grafica per i gruppi ottici. Jeep Grand Wagoneer 2026 si potrà avere con nuovi cerchi in lega da 18 a 22 pollici.

Piccole novità anche per gli interni. Sulle versioni top di gamma si potrà avere un nuovo Head-Up Display che offre un “campo visivo significativamente più ampio". La Grand Wagoneer è dotata anche di un sistema di infotainment Uconnect 5 con display da 12 pollici. Sul precedente modello era invece da 10,1 pollici. La strumentazione digitale è da 10,25 pollici.

MOTORI, ANCHE RANGE EXTENDER

Nuova Jeep Grand Wagoneer sarà proposta con diverse motorizzazioni. Innanzitutto si potrà scegliere il sei cilindri in linea biturbo da 3 litri in “Hurricane" in grado di arrivare ad erogare 313 kW / 426 CV e 635 Nm di coppia. La vera novità è però la disponibilità di un powertrain range extender. Per il momento sappiamo che a disposizione ci saranno 482 kW / 656 CV e 840 Nm di coppia. Questa configurazione prevede poi una batteria da 92 kWh e un motore Pentastar V6 da 3,6 litri che funge da generatore. Si parla di un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 5 secondi e di un’autonomia complessiva di 805 km (ciclo EPA). Questa motorizzazione arriverà, però, solo in un secondo momento (data esatta ancora non comunicata).

PREZZI

Negli Stati Uniti, la nuova Jeep Grand Wagoneer 2026 parte da poco meno di 65.000 dollari ma per la versione top di gamma si possono arrivare a sfiorare i 100.000 dollari. prezzi relativi al modello con motore Hurricane. Il listino del modello range extender non è ancora stato comunicato.