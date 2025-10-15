Mazda, un teaser anticipa un misterioso concept: cosa sta arrivando?

Mazda presenterà qualcosa di nuovo al Japan Mobility Show che prenderà il via alla fine del mese di ottobre. Diverse case automobilistiche come Toyota e Suzuki hanno già fatto sapere cosa porteranno a questo importante appuntamento per il mondo dell’auto. Mazda, invece, si è limitata a condividere un misterioso teaser di un concept che sembra presentare le forme di una coupé. Una nuova sportiva in arrivo? Magari l’erede della RX-7 su cui si specula da tanto tempo? Andando a modifiche luminosità e contrasto si nota che in realtà si tratta di una 4 porte.

POCHI INDIZI

Lo stile sembra quindi quello di una coupé a 4 porte, con una linea del tetto fortemente inclinata. Mazda non ha voluto dire molto di questo concept.

Mazda presenterà in anteprima mondiale la sua ultima creazione, che rappresenta la visione per i futuri veicoli Mazda e simboleggia il tema scelto dall’azienda per la mostra.

Secondo la casa automobilistica, questo concept rappresenterà la sua visione di costruire auto sostenibili per i conducenti. C’è chi specula che Mazda possa presentare una vettura alimentata da carburanti rinnovabili di cui la casa automobilistica è una grande sostenitrice. Si tratta solo comunque di ipotesi perché di ufficiale non c’è nulla. Guardando il teaser si nota che il concept sembra essere più grande della Mazda Iconic SP. Fortunatamente non bisognerà attendere molto per scoprire cosa Mazda intende svelare.

Al salone giapponese, Mazda porterà anche un nuovo sistema di cattura della CO2 che, secondo quanto affermato, riduce le emissioni quanto più un’auto viene guidata, nonché un carburante a zero emissioni di carbonio prodotto utilizzando le alghe. Ulteriori novità che hanno alimentato le voci che il concept possa essere strettamente correlato all’utilizzo di carburanti rinnovabili. Infine, la nuovissima Mazda CX-5 presentata in Europa a luglio, sarà esposta al pubblico.