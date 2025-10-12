Suzuki al Japan Mobility Show: tecnologia, elettrico e sostenibilità

Suzuki sarà presente al Japan Mobility Show, lo show sulla mobilità del futuro, organizzato da Jama al polo fieristico Tokyo Big Sight dal 30 ottobre al 9 novembre 2025.

Il nuovo progetto comunicativo di Suzuki si basa sul rinnovato claim “By your side", annunciato nel febbraio scorso al Mid-Term Management Plan. Ogni dettaglio dello stand del marchio nipponico sarà pensato per far sentire i visitatori al fianco di Suzuki.

In questa edizione del Japan Mobility Show, Suzuki presenterà diverse idee di mobilità alternativa in grado di rispondere alle esigenze dei clienti e dei diversi mercati in tutto il mondo.

Verranno presentati il concept di minicar BEV “Vision e-Sky", il concept della moto BEV “e-VanVan", la seconda generazione del prototipo di veicolo a “quattro zampe" “MOQBA 2" e una selezione di motori fuoribordo.

SULLE QUATTRO RUOTE…

In occasione della presentazione dei nuovi concept, Suzuki svela una visione concreta della mobilità del futuro, basata su elettrificazione, praticità e allegria.

VISION e-SKY: Debutterà nel FY2026 la Vision e-Sky, una minicar BEV pensata per l’uso quotidiano in città – dal commuting agli spostamenti brevi. Il design compatto e vivace incarna lo spirito Suzuki “Unico, Smart, Positivo". Con una lunghezza di 3.395 mm e un’autonomia oltre i 270 km , promette efficienza e libertà nei tragitti urbani.

SULLE DUE RUOTE…

Suzuki rinnova la propria gamma moto e scooter con una linea di concept e modelli di serie che racc0ntano un futuro sempre più elettrico, sostenibile e connesso alla tradizione.

e-VANVAN: Rinasce in versione 100% elettrica il celebre “VanVan" , simbolo di libertà su due ruote. Il concept e-VanVan propone uno stile di guida sostenibile e vivace, con linee moderne, colori futuristici e una classificazione equivalente a un 125 cc.

SMALL MOBILITY

Suzuki amplia il proprio sistema di micromobilità elettrica, combinando design, tecnologia e accessibilità per rispondere alle esigenze di spostamento urbano e personale.

MOQBA2: In anteprima mondiale, Suzuki presenta il MOQBA 2, evoluzione del rivoluzionario concept mostrato al Japan Mobility Show 2023. Questa piattaforma elettrica a quattro zampe si rinnova con tecnologie avanzate e nuove varianti dedicate a diversi impieghi: dalla consegna di pacchi a una versione più simile ad una moto, pensata per la mobilità individuale.

SUZUKI MARINE

Nel 2025, Suzuki celebra sessant’anni di motori fuoribordo, simbolo di affidabilità efficienza e passione per il mare.

60° anniversario Suzuki Marine : Dal primo motore D55 del 1965 all’attuale DF350A, Suzuki ripercorre la propria storia marittima attraverso uno stand celebrativo che racconta sei decenni di evoluzione tecnologica. I modelli storici saranno affiancati da pannelli che illustrano le tappe fondamentali di una tradizione di eccellenza al servizio della nautica da diporto e professionale.

SUZUKI BUSINESS INITIATIVES

Suzuki amplia il proprio orizzonte industriale con progetti che uniscono robotica, energia pulita e collaborazione intersettoriale, consolidando il suo ruolo di pioniere nella mobilità e nelle tecnologie sostenibili.