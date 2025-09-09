Nuova Mazda CX-5, ordini al via in Italia: allestimenti e prezzi del SUV

La nuova Mazda CX-5 aveva debuttato a luglio. Leggermente più grande della generazione precedente, nuovo look, più tecnologia e motore e-Skyactiv G, queste sono alcune delle principali novità del nuovo SUV. Adesso, la casa automobilistica giapponese ha dato il via alle prevendite della CX-5 2026, condividendo maggiori dettagli per quanto riguarda gli allestimenti ed i prezzi per il mercato italiano.

MOTORE

Mazda Cx-5 2026 misura 4.690 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.695 mm altezza, con un passo di 2.815 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 583 litri che possono salire a ben 2.019 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Per il momento, il nuovo SUV è proposto unicamente con il motore benzina e-Skyactiv G 2.5 in abbinamento alla tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Si tratta di un 4 cilindri di 2,5 litri in grado di arrivare ad erogare una potenza massima di 141 CV (104 kW) e una coppia di 238 Nm. Il cambio è un automatico a 6 rapporti e volendo il SUV si può avere anche con la trazione integrale.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Il nuovo SUV giapponese si può richiedere negli allestimenti Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura. Sin dalla versione base la nuova Mazda CX-5 offre una buona dotazione che include, tra le altre cose, cerchi di lega da 17 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, finiture esterne in nero lucido, volante rivestito in pelle, sedili ed interni con rivestimenti in tessuto nero, strumentazione digitale da 10,25 pollici e infotainment da 12,9 pollici con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore bizona, sensori luce e pioggia, sensori di parcheggio davanti e dietro con telecamera posteriore, oltre ad un completo pacchetto di sistemi ADAS tra cui il cruise control, il mantenimento di carreggiata e la frenata automatica d’emergenza.



Quanto costa la nuova Mazda CX-5 in Italia? Si parte da 35.900 euro per la versione Prime-Line. Di seguito il completo listino.

CX-5 141 CV 2WD Prime-Line: 35.900 euro

35.900 euro CX-5 141 CV 2WD Centre-Line: 39.850 euro

39.850 euro CX-5 141 CV 2WD Exclusive-Line: 41.950 euro

41.950 euro CX-5 141 CV 2WD Homura: 45.150 euro

CX-5 141 CV AWD Centre-Line: 42.150 euro

42.150 euro CX-5 141 CV AWD Exclusive-Line: 44.250 euro

44.250 euro CX-5 141 CV AWD Homura: 47.450 euro

Le prime consegne sono attese per gennaio 2026.

OFFERTA LANCIO MAZDA

Mazda offre ai primi clienti che sceglieranno di acquistare la nuova CX-5 entro il 31 dicembre 2025 una serie di vantaggi:

Premiere Choice: fino a 3.000 euro di vantaggi in caso di permuta, riservati ai nuovi clienti , con un tasso del 3,99%, e rate a partire da 279 euro al mese;

in caso di permuta, riservati ai , con un e rate al mese; Premiere Choice Plus: fino a 4.500 euro di vantaggi in caso di permuta per i già clienti Mazda, con un tasso al 2,99%, e rate a partire da 259 euro al mese.

VIDEO