Nuova Nissan Micra, doppio sconto: incentivi ed Ecobonus Nissan. Prezzi da 13.990 euro

In attesa che i nuovi incentivi auto elettriche 2025 partano ufficialmente, Nissan ha lanciato una campagna promozionale dedicata alla nuova Micra. Sommando gli incentivi statali all’Ecobonus offerto dalla casa automobilistica giapponese, il prezzo della Micra diventa ancora più interessante.

L’OFFERTA: DOPPI INCENTIVI PER LA MICRA

Tutte le versioni della Nissan Micra rientrano negli incentivi auto 2025. Come sappiamo, il regolamento dell’Ecobonus prevede un limite di prezzo di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. Il listino è il seguente.

Nissan MICRA ENGAGE 40 kWh : 29.500 euro

: 29.500 euro Nissan MICRA ADVANCE 40 kWh : 31.500 euro

: 31.500 euro Nissan MICRA ADVANCE 52 kWh : 34.400 euro

: 34.400 euro Nissan MICRA EVOLVE 52 kWh: 36.400 euro

I nuovi incentivi prevedono un bonus fino a 11.000 euro a seconda dell’ISEE. Nissan intende offrire un contributo aggiunto e quindi propone un suo Ecobonus fino a 4.510 euro per chi acquisterà la nuova Micra. Bonus così strutturato.

In pratica, 3.000 euro di sconto per chi possiede già una Nissan e vuole sostituirla con la Micra. Per chi non è già cliente Nissan è comunque previsto un contributo di 1.000 euro. Previsto poi uno sconto aggiuntivo di 1.510 euro per chi rottama o in caso di permuta di un usato. Dunque, in caso di incentivi massimi (11.000 euro), grazie all’Ecobonus Nissan sarà possibile portarsi a casa la nuova Micra a partire da 13.990 euro. Nel migliore dei casi si tratta quindi di una riduzione complessiva di 15.510 euro rispetto al prezzo di listino.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Ricordiamo i requisiti per poter accedere ai nuovi incentivi auto elettriche 2025. Del limite di prezzo massimo del nuovo modello da acquistare abbiamo già scritto in precedenza. Bisogna poi essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. Sarà erogato un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e di 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.