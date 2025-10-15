Noleggio auto low cost USA: a partire da 28 euro al giorno a ottobre

Per chi ha pianificato un viaggio negli USA a ottobre, segnaliamo la possibilità di noleggiare un’auto a partire da 28 euro al giorno grazie al broker online di noleggio auto Auto Europe. La tariffa appena indicata è valida per noleggi di durata non inferiore a sette giorni, mentre eventuali extra verranno calcolati al momento del ritiro della macchina presso l’ufficio prescelto.

L’autunno è una delle migliori stagioni per visitare gli Stati Uniti e i suoi spettacolari colori. Tra le mete più gettonate si annovera il New England, dove l’assoluto protagonista è il foliage, che proprio in queste settimane raggiunge il suo massimo splendore. Ad ogni modo, per chi visita gli USA per la prima volta, il viaggio on the road tra i Parchi dell’Ovest rimane una certezza anche in autunno.

Noleggio auto USA a ottobre a partire da 28 euro al giorno con Auto Europe

L’attuale offerta di Auto Europe consente di noleggiare un’auto per gli USA nel mese di ottobre a partire da 28 euro. Come già detto nell’introduzione, il prezzo si riferisce alla tariffa giornaliera ed è valido esclusivamente per un noleggio della durata di almeno sette giorni.

Auto Europe mette a disposizione dei viaggiatori diverse categorie di automobili. Per un viaggio negli USA la tipologia di macchina ideale è quella appartenente alla cosiddetta categoria Intermedia, in cui rientrano veicoli che consentono di ospitare fino a quattro bagagli di medie-grandi dimensioni.

Ecco alcuni modelli che rientrano nella categoria Intermedia di Auto Europe e che rappresentano una delle migliori scelte per un viaggio on the road in autunno negli Stati Uniti: Renault Kadjar, Peugeot 3008, Jeep Compass, Hyundai i40, Ford Grand C Max e Audi A3 Sportback. Fanno parte della lista anche Mercedes B Class, Citroen C4 Picasso, Opel Insignia, Opel Zafira e Renault Scenic.

Crediti immagine di copertina: Freepik