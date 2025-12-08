R'Evo Stealth Edition: ecco la Lamborghini Urus di TopCar Design

Forse è un po’ un cliché definire ogni SUV nero e costoso come “murdered-out" o fare qualsiasi tipo di riferimento a Batman, tuttavia, questa Lamborghini Urus sembra proprio un oggetto di scena di Gotham City.

TopCar Design ha preso il SUV Lamborghini e ne ha curato un finissimo lavoro di tuning immergendolo nella fibra di carbonio. Il materiale leggero è mostrato nella sua forma grezza e non viene messo troppo in risalto una volta a contatto con la finitura nera satinata, anche se gli elementi aggiuntivi sono da subito visibili quando si osserva l’auto da vicino.

I passaruota di questa Lamborghini Urus Performante non sembrano essere più pronunciati di quelli di serie, ma è possibile scorgere inserti sui parafanghi anteriori, nuove minigonne laterali e spalle più pronunciate. Il paraurti anteriore è rimasto il medesimo, anche se in questa speciale versione ospita alcuni elementi extra in fibra di carbonio.

Il cofano è realizzato in fibra di carbonio e anche il logo aggiunge uno spunto decorativo all’auto. Nella sezione posteriore il diffusore è stato significativamente maggiorato e lo spoiler sul portellone è molto più pronunciato. I cerchi sono molto simili a quelli di serie, ma probabilmente sono una novità e, nel complesso, pare abbiano un diametro maggiore. Altro aspetto che risalta all’occhio è l’assetto che sembrerebbe ribassato rispetto al modello di serie.

Da ogni angolazione si vede molta fibra di carbonio, che è il vero punto di forza di questa vettura. Questo materiale prosegue anche in abitacolo sulla plancia, sulla console centrale, bocchette dell’aria e anche sul volante. Quest’ultimo, tra l’altro, combina la fibra di carbonio con l’Alcantara e presenta il Tricolore italiano nella parte inferiore, oltre al “mirino" a ore 12. L’alcantara nera è a rivestimento di sedili, braccioli, console centrale, parti della plancia e altri componenti.

TopCar Design ha denominato questo progetto Urus Performante R’Evo Stealth Edition, e quello rappresentato in foto è l‘esemplare 10/13. Il progetto è stato presentato all’evento Top Marques Monaco 2025 ed attualmente questo esemplare si trova a Dubai.

Il prezzo richiesto per l’acquisto di questa vettura non è stato rivelato sui social, quindi per scoprirlo è necessario contattare direttamente il tuner.