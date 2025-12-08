R'Evo Stealth Edition: ecco la Lamborghini Urus di TopCar Design
TopCar Design ha messo le mani su una Lamborghini Urus per renderla ancora più esclusiva con il largo impiego di fibra di carbonio
Forse è un po’ un cliché definire ogni SUV nero e costoso come “murdered-out" o fare qualsiasi tipo di riferimento a Batman, tuttavia, questa Lamborghini Urus sembra proprio un oggetto di scena di Gotham City.
TopCar Design ha preso il SUV Lamborghini e ne ha curato un finissimo lavoro di tuning immergendolo nella fibra di carbonio. Il materiale leggero è mostrato nella sua forma grezza e non viene messo troppo in risalto una volta a contatto con la finitura nera satinata, anche se gli elementi aggiuntivi sono da subito visibili quando si osserva l’auto da vicino.
I passaruota di questa Lamborghini Urus Performante non sembrano essere più pronunciati di quelli di serie, ma è possibile scorgere inserti sui parafanghi anteriori, nuove minigonne laterali e spalle più pronunciate. Il paraurti anteriore è rimasto il medesimo, anche se in questa speciale versione ospita alcuni elementi extra in fibra di carbonio.
Il cofano è realizzato in fibra di carbonio e anche il logo aggiunge uno spunto decorativo all’auto. Nella sezione posteriore il diffusore è stato significativamente maggiorato e lo spoiler sul portellone è molto più pronunciato. I cerchi sono molto simili a quelli di serie, ma probabilmente sono una novità e, nel complesso, pare abbiano un diametro maggiore. Altro aspetto che risalta all’occhio è l’assetto che sembrerebbe ribassato rispetto al modello di serie.
Da ogni angolazione si vede molta fibra di carbonio, che è il vero punto di forza di questa vettura. Questo materiale prosegue anche in abitacolo sulla plancia, sulla console centrale, bocchette dell’aria e anche sul volante. Quest’ultimo, tra l’altro, combina la fibra di carbonio con l’Alcantara e presenta il Tricolore italiano nella parte inferiore, oltre al “mirino" a ore 12. L’alcantara nera è a rivestimento di sedili, braccioli, console centrale, parti della plancia e altri componenti.
TopCar Design ha denominato questo progetto Urus Performante R’Evo Stealth Edition, e quello rappresentato in foto è l‘esemplare 10/13. Il progetto è stato presentato all’evento Top Marques Monaco 2025 ed attualmente questo esemplare si trova a Dubai.
Il prezzo richiesto per l’acquisto di questa vettura non è stato rivelato sui social, quindi per scoprirlo è necessario contattare direttamente il tuner.
Foto: Autoevolution