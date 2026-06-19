Fiat Doblò EasyPRO, concretezza ed efficienza per il lavoro quotidiano

Arriva sul mercato il nuovo Doblò EasyPRO, la proposta che Fiat Professional ha pensato per chi con il furgone ci lavora ogni giorno e non ha bisogno di fronzoli, ma di ottimizzare i costi e i tempi. Il modello si inserisce nella strategia di Stellantis Pro One, che guida il mercato dei van compatti in Europa, e va a occupare lo scalino d’accesso della gamma, puntando su prezzi più bassi e tanta concretezza.

Frontale robusto e interni riorganizzati

Il design esterno dice già tutto: la parte anteriore è stata modificata con linee più massicce, studiate appositamente per incassare i piccoli urti e i graffi tipici dei cantieri o delle consegne in città. Dentro, l’abitacolo è stato ridisegnato per recuperare spazio e migliorare l’ergonomia del posto guida.

La modularità si gestisce principalmente con il sistema Flexiseat: il sedile del passeggero si abbatte completamente in pochi secondi, liberando una superficie piatta che prolunga il pavimento del vano di carico. In questo modo si possono caricare agevolmente attrezzature lunghe o colli ingombranti.

Abitacolo modulare: un vero ufficio mobile

Per chi ha bisogno di lavorare anche durante le soste, il lato passeggero può essere equipaggiato con il Modutable opzionale. Questa superficie scorrevole trasforma la cabina in un ufficio in movimento o in un tavolino per le pause, offrendo spazio per un laptop e un portabicchieri integrato.

Il sistema è pensato nei minimi dettagli:

può essere riposto nel bagagliaio quando non utilizzato per liberare spazio;

un separatore verticale sotto il tavolino evita che gli oggetti nel vano piedi scivolino nella zona di guida;

integra una pratica tasca per custodire in sicurezza un tablet o un laptop.

Soluzioni intelligenti per l’organizzazione interna

Il veicolo ottimizza la vita a bordo attraverso una serie di scomparti e funzioni ingegnose, pensate per chi si occupa di consegne o interventi sul campo:

Dashbox (dal 2027): un vano portaoggetti supplementare sulla parte superiore della plancia per gli oggetti d’uso frequente;

un vano portaoggetti supplementare sulla parte superiore della plancia per gli oggetti d’uso frequente; Drivedrawer: uno scomparto nascosto sotto il sedile del guidatore, ideale per documenti ed effetti personali;

uno scomparto nascosto sotto il sedile del guidatore, ideale per documenti ed effetti personali; Moduconsole: una console centrale amovibile con portabicchieri e vano chiuso;

una console centrale amovibile con portabicchieri e vano chiuso; Magic Cargo: un sistema che sfrutta il terzo posto centrale; quando non serve, il sedile si ripiega e apre un passaggio dedicato per il trasporto di oggetti particolarmente lunghi;

un sistema che sfrutta il terzo posto centrale; quando non serve, il sedile si ripiega e apre un passaggio dedicato per il trasporto di oggetti particolarmente lunghi; presa 220 V: utile per ricaricare PC, tablet o altri dispositivi di lavoro durante gli spostamenti.

Prestazioni, motori e posizionamento di mercato

Fiat Doblò EasyPRO mantiene intatti i punti di forza storici della gamma, senza compromessi sulle prestazioni. È disponibile in due lunghezze, con una capacità di carico da 650 kg a 1 tonnellata e un volume utile che raggiunge i 4,4 m³.

Sul fronte delle motorizzazioni, l’offerta garantisce la massima flessibilità:

una versione 100% elettrica con autonomia fino a 270 km;

propulsori termici tradizionali;

in futuro, una motorizzazione mild hybrid.

Infine, la strategia commerciale punta tutto sull’accessibilità. Doblò EasyPRO viene proposto a un prezzo altamente competitivo e inferiore rispetto al resto della gamma. Questa scelta lo rende la soluzione ideale sia per le esigenze delle grandi flotte aziendali, sia per i professionisti e gli artigiani che si affacciano per la prima volta sul mercato.