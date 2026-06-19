Ferrari smentisce: "Non serve acquistare la Luce per accedere alle più esclusive"

I primi a riportare la notizia sono stati i giornalisti di Bloomberg, i quali hanno innescato la miccia della bomba che è deflagrata poco dopo: per accedere alle liste d’acquisto per le Ferrari più esclusive bisogna passare prima dalla Luce. Da Maranello arriva la secca smentita tramite le parole del Chief Marketing Officer, Enrico Galliera, che non ci ha girato molto attorno e ha bollato questa roboante indiscrezione come totalmente falsa. Dunque, passare dalla “tagliola” forzosa della Luce non sarebbe una pratica in voga in casa Ferrari per ottenere un posto migliore nelle selezionatissime liste d’attesa delle serie limitate.

La smentita da Maranello

A Maranello non hanno affatto gradito la nuova pubblicità poco lusinghiera nei confronti del loro prodotto più discusso dell’ultimo decennio, la Luce per l’appunto. La prima elettrica del Cavallino Rampante torna a smuovere le acque dell’automotive, stavolta in modo non volontario. Galliera ha tenuto a precisare che l’azienda si muove in una direzione totalmente diversa da quella descritta da Bloomberg (e da tutti gli altri): “Fin dall’inizio abbiamo chiarito ai nostri clienti che questa vettura è stata progettata per un pubblico di riferimento differente“, ha dichiarato.

“Siamo felici per i clienti che desiderano acquistarla, ma dobbiamo assicurarci che chiunque lo faccia sia pienamente convinto dell’acquisto. Non deve esserci alcuna forzatura. Se un cliente è costretto ad acquistare un veicolo e dice “Non mi piace”, allora distruggerà il valore del prodotto, ed è quello che è successo ad altri marchi di veicoli elettrici sul mercato“, ha proseguito il manager.

“Il nostro messaggio è stato molto chiaro. Questa vettura non verrà imposta a nessuno, dovrebbe essere data solo al cliente che desidera acquistarla”, ha aggiunto. “Vorrei ripeterlo: la Luce è un’altra variante della nostra gamma, quindi i vantaggi che il cliente ottiene acquistandola sono gli stessi di qualsiasi altra Ferrari. Acquistare una Luce arricchisce il suo garage, ma non dà il diritto né l’obbligo di acquistare qualcos’altro”.

Perché questo fraintendimento

La questione nasce perché Bloomberg avrebbe riportato delle conversazioni con alcuni clienti che sarebbero stati contattati direttamente da Ferrari e ai quali sarebbe stato consigliato l’acquisto di una Luce perché li avrebbe aiutati, o avrebbe garantito loro di mantenere il proprio posto tra i clienti più importanti del marchio.

Tuttavia, questo sarebbe un falso come ampiamente dichiarato direttamente da Ferrari che ha voluto archiviare al più presto la questione, prima di innescare un ulteriore polverone, o peggio ancora, intorno alla Luce.