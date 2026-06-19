La Ferrari Luce sarà il modello da comprare per accedere alle hypercar?

La prima full electric della storia della Casa modenese continua a far discutere e stavolta non sono le linee goffe a lasciare meravigliati gli appassionati. L’acquisizione di un veicolo, ad altissimi livelli, non è solo un piacere ma una mossa strategica per accedere a collezioni esclusive in edizione limitata che rappresentano degli investimenti sicuri in chiave futura.

La Casa modenese ha ragionato su un approccio mirato all’esclusività per la sua inedita creazione elettrica, facendola diventare un test di fedeltà per la ristretta cerchia di clienti dal portafoglio pesante che sognano di accaparrarsi le hypercar. Il prezzo record di oltre mezzo milione diventerebbe il lasciapassare non ufficiale per poter comprare le vetture più importanti e desiderate del Cavallino.

Scacco matto

Cosa farebbero i facoltosi clienti rientranti nella lista vip della Ferrari se dovessero accogliere per forza la Luce nel loro garage per garantirsi in futuro l’accesso alle hypercar? La maggior parte staccherebbe un assegno da 550.000 euro pur di non rinunciare alla possibilità di restare o introdursi nella nicchia esclusiva che vanta una via preferenziale nell’acquisto delle Ferrari migliori.

L’elettrica, presentata il mese scorso a Roma, ha creato numerosi dibattiti tra i fan. Il marchio italiano ha scelto di affidarsi allo studio LoveFrom di Jony Ive, noto per il suo passato come responsabile del design per Apple. Il risultato finale è una quattro porte dalle linee sinuose che non trasmette sensazioni vibranti. Il look anonimo sullo stampo cinese ha fatto rabbrividire anche l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.

Sul piano tecnico, il pacco batteria da 122 kWh della Luce si compone di 210 celle in serie ed è capace di garantire una capacità di scarica fino a 830 kW. I due motori davanti raggiungono i 30.000 giri/minuto, mentre quelli posteriori si fermano a 25.500 giri/min. Con una potenza complessiva di 1.050 CV, la full electric offre una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e può superare una velocità di punta di 310 km/h.

La strategia di Ferrari

Nonostante lo scetticismo generale, l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha rassicurato il mercato, annunciando l’arrivo di ordini provenienti sia da acquirenti storici che da appassionati nuovi. Con una produzione strettamente limitata a meno di 14.000 esemplari all’anno, la Casa modenese ha puntato anche sullo stratagemma rivelato da Bloomberg. In base alle analisi e interviste condotte dalla media company americana a collezionisti e investitori internazionali, acquistare la Ferrari Luce è diventato un requisito fondamentale per mantenere il proprio status privilegiato all’interno della ristretta cerchia dei top client.

Non è una novità assoluta per Ferrari e nemmeno del mercato generale. Hermès, noto brand di moda, mira da tempo a premiare i clienti più leali nelle liste d’attesa per il fatto che si siano già accaparrati con regolarità articoli di serie. Sebbene Ferrari in passato abbia smentito l’idea di una rigida classifica basata sui volumi di spesa, comprare modelli in gamma, che prima erano la 296 GTB o la Amalfi, rappresenta il trampolino di lancio per poter un giorno competere con altri aspiranti proprietari per l’assegnazione di un’edizione in serie limitata, di una one-off o di una hypercar dal valore milionario.