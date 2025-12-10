Nuova FIAT Fastback 2026 ancora pizzicata su strada: ecco le ultime foto spia

Sarà una delle più importanti novità 2026 di FIAT. Parliamo della nuova FIAT Fastback, un SUV Coupé pensato per il mercato globale che poggerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata per la Grande Panda. Si tratterà quindi di un modello molto importante, al pari della Giga Panda (nome provvisorio), uno nuovo SUV che sarà svelato sempre il prossimo anno. Della Fastback sono adesso arrivate nuove foto spia che permettono di dare uno sguardo più da vicino al nuovo modello.

COME SARÀ LA NUOVA FIAT FASTBACK?

Per quanto camuffata con pellicole ed elementi posticci, le nuove foto spia consentono vedere meglio alcuni particolari della nuova Fastback. Si tratta di un modello di segmento C che avrà una lunghezza di circa 4,4-4,5 metri che in passato la casa automobilistica aveva anticipato con un concept digitale. Il frontale dovrebbe presentare richiami a quello della Grande Panda, in particolare con gruppi ottici dotati di una firma luminosa a pixel. Oltre alle dimensioni, ovviamente anche il profilo e la parte posteriore saranno differenti da quelli della Grande Panda ma il collegamento tra i due modelli dovrebbe essere evidente. Grazie alle nuove foto spia possiamo vedere un po’ meglio anche il posteriore che sembra presentare gruppi ottici sempre dotati di una firma luminosa a pixel.

La nuova FIAT Fastback sarà un modello globale e quindi non solamente venduto in Europa. Grazie alla piattaforma Smart Car potrà essere proposto con molteplici opzioni di motorizzazioni. Sicuramente ci saranno versioni Mild Hybrid ed elettriche. Avremo quindi il solto PureTech di 1,2 litri con cambio automatico a 6 marce dove integrato c’è un piccolo motore elettrico da 29 CV. Dovrebbe arrivare la versione più performante con potenza di sistema pari a 145 CV. Il modello elettrico avrà invece il motore da 113 CV probabilmente sia con batteria da 44 kWh e sia con quella da 54 kWh per poter offrire un’autonomia di circa 400 km. Anche in versione solo a benzina per essere più accessibile? Lo scopriremo alla presentazione ufficiale che si sta avvicinando. Non rimane quindi che attendere novità sullo sviluppo e sull’arrivo della FIAT Fastback.