Nuova Mazda CX-6e, al via i preordini: tutto su allestimenti, dotazioni e prezzi del SUV elettrico

La nuova Mazda CX-6e si presenta ufficialmente in Italia. Contestualmente partono i preordini del nuovo SUV elettrico con prezzi a partire da 46.750 euro. Per vederlo su strada bisognerà attendere ancora alcuni mesi dato che l’arrivo nelle concessionarie è previsto per la prossima estate. Con la fase commerciale che è iniziata, rivediamo le principali caratteristiche della nuova CX-6e e vediamo di scoprire qualcosa di più sulle dotazioni che offre il SUV in Italia.

ESTERNI ED INTERNI

Mazda CX-6e misura 4.850 mm lunghezza x 1.935 mm larghezza x 1.620 mm altezza, con un passo di 2.902 mm. Per i bagagli ci sono 468 litri ma si può salire a 1.434 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il SUV offre anche un piccolo frunk da 80 litri. Per il suo look Mazda ha adottato un’evoluzione del Kodo Design, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari dalle forme sottili con la classica firma luminosa ad ala di Mazda e una calandra chiusa vista l’assenza del motore endotermico. A bordo della Mazda CX-6e troviamo un abitacolo dallo stile minimalista dove ovviamente non manca la tecnologia. La plancia è infatti dominata da un maxi schermo ultra-wide 5K da 26,45 pollici attraverso il quale sarà possibile visualizzare le informazioni di marcia e accedere a tutte le funzionalità del sistema infotainment.

MOTORE E AUTONOMIA

Nuova Mazda CX-6e è proposta al momento con una sola motorizzazione da 190 kW (258 CV) e 290 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria LFP con una capacità di 78 kWh. Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 185 km/h. L’autonomia? 484 km con i cerchi da 18 pollici e 468 km con quelli da 21 pollici.

ALLESTIMENTI, DOTAZIONI E PREZZI

Due allestimenti per la Mazda CX-6e: Takumi e Takumi Plus. La dotazione di serie prevede già dalla versione Takumi, tra le atre cose, Cerchi in lega da 19 pollici, Sedili rivestiti in Maztex Black, sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria lato guida, riscaldabili e dotati di ventilazione, schermo da 26 pollici TFT, Cruise Control Adattativo MRCC con funzione Stop & Go, Head Up Display, Illuminazione abitacolo a LED su plancia e portiere, Impianto audio con 23 altoparlanti e presa US-BC, Monitor 360°, Portellone posteriore elettrico, Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili, riscaldabili elettricamente e dotati di memoria, Sistema di riscaldamento con pompa di calore, Smart Key, Tetto panoramico schermato e Vetri posteriori scuri.

La versione top di gamma aggiunge, tra le altre cose, cerchi da 21 pollici, Sedili rivestiti in Maztex bicolore Amethyst/White, sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria lato guida, riscaldabili e dotati di ventilazione, divano posteriore riscaldabile e dotato di ventilazione, Impianto audio con 23 altoparlanti e Retrovisori laterali di tipo digitale. Ecco il listino prezzi.