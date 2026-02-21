Volkswagen Tiguan, foto spia mostrano una possibile nuova versione R da 333 CV

Volkswagen sta lavorando su diverse novità che vedremo debuttare nel corso del 2026. Abbiamo già visto divere foto spia della nuova ID. Polo o del restyling di ID.4 che cambierà il nome in ID. Tiguan. Parlando della Volkswagen Tiguan, il SUV endotermico che conosciamo, pare che potrebbero essere in arrivo delle novità. Infatti quella che sembra essere la nuova versione R del SUV tedesco è stata intercettata durante una sessione di test sulle strade innevate del Nord Europa.

STA ARRIVANDO LA TIGUAN R?

A prima vista sembra la versione R-Line. Tuttavia, guardando meglio si notano alcuni dettagli che fanno pensare che in realtà si tratti della nuova Tiguan R. Ad esempio, al posteriore troviamo 4 terminali di scarico, 2 per lato e messi ben in evidenza. Inoltre, davanti si notano alcune differenze con un paraurti leggermente rivisto con prese d’aria differenti. Dai cerchi in lega si intravede poi un impianto frenante maggiorato. Tutti elementi che fanno pensare che il modello protagonista delle foto spia sia in realtà la nuova Volkswagen Tiguan R. L’abitacolo non si vede ma l’impostazione rimarrà quella della Tiguan che conosciamo bene. Se davvero si tratta della versione R, possiamo attenderci rivestimenti specifici e sedili sportivi.

MOTORE

Al momento non sappiamo che motore potrebbe montare un’eventuale Volkswagen Tiguan R. Attualmente, la R-Line è proposta con varie motorizzazioni tra cui quella ibrida Plug-in da 272 CV. Possibile che la versione più sportiva del SUV tedesco possa adottare il 4 cilindri turbo di 2 litri della Golf R da 333 CV. Ovviamente si tratta solamente di ipotesi dato che al momento non ci sono informazioni ufficiali. Dalle foto spia pare però evidente che sta arrivando qualcosa di nuovo per la Tiguan. A questo punto non si può fare altro che attendere novità da parte della casa automobilistica tedesca. Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più.