Con la promozione in corso è possibile attivare Telepass Sempre con canone zero per 12 mesi: ecco tutti i dettagli sull'offerta in corso per i nuovi utenti.

Telepass Sempre è gratis per un anno e include il cashback del 50% per i pedaggi
Davide Raia
Pubblicato il 18 gen 2026

La nuova promo dedicata a Telepass Sempre è l’occasione giusta per attivare il servizio. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di ottenere 12 mesi a canone zero, poi 3,90 euro al mese, il dispositivo Telepass colorato gratis e anche il 50% di cashback sul pedaggio, inserendo il codice 50PED direttamente in app (per un rimborso di 5 euro al mese fino a fine maggio 2026). Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito di Telepass tramite il box qui di sotto e poi avviare il download dell’app di Telepass. L’offerta in questione è attivabile entro il prossimo 10 febbraio.

Il momento giusto per scegliere Telepass

Con Telepass è possibile accedere a un ecosistema di servizi legati principalmente alla mobilità. L’applicazione, infatti, permette di gestire i transiti in autostrada, acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero, trovare e pagare parcheggi, gestire gli accessi all’Area C di Milano, ma anche pagare il bollo auto, prenotare la revisione, altro ancora. Sono inclusi anche servizi aggiuntivi come la possibilità di acquistare Skipass e Venezia Pass oltre ad accedere alle assicurazioni offerte da Telepass, per RC Auto, assistenza stradale e polizze sci e viaggi.

La promozione in corso sul piano Telepass Sempre è, quindi, l’occasione giusta per scaricare l’app e iniziare a sfruttare i servizi dell’azienda. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare un canone azzerato per 12 mesi (poi 3,90 euro al mese). Da segnalare anche il cashback del 50% sui pedaggi, con un rimborso fino a 5 euro al mese (la promo termina a maggio 2026) che può essere ottenuto utilizzando il codice 50PED direttamente in app. Nel canone è sempre incluso il dispositivo Telepass colorato.

Per sfruttare subito la promozione basta scaricare l’app di Telepass tramite il link qui di sotto. La promo termina il 10 febbraio.

