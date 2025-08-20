Leapmotor B05 pronta a sfidare Volkswagen ID.3 e MG4. Debutto al Salone di Monaco

Leapmotor intende ampliare la sua presenza sul mercato europeo dove sta progressivamente crescendo e al Salone di Monaco 2025 che prenderà il via all’inizio del mese di settembre (9-14 settembre), porterà al debutto la nuova compatta elettrica B05 che andrà quindi ad affiancare i modelli già disponibili sul mercato del Vecchio Continente e cioè la city car T03 e i SUV B10 e C10. La conferma del debutto del nuovo modello arriva dal direttore finanziario del marchio cinese, Li TengFei.

MECCANICA DELLA LEAPMOTOR B01

Come sarà la nuova Leapmotor B05? Si tratterà di una compatta che quindi entrerà in concorrenza con modelli del calibro della Volkswagen ID.3, Cupra Born e MG4. Al momento delle precise specifiche tecniche sappiamo molto poco. Si dice che la nuova Leapmotor B05 sarà sostanzialmente la versione hatchback della Leapmotor B01 (che vedete nella foto di copertina) presentata al Salone Auto di Shanghai ad aprile. In Cina questo modello è stato presentato con un motore elettrico con due livelli di potenza: 132 e 160 kW. Si parlava di un’autonomia CLTC di 600 km. I powertrain della Leapmotor B05 per il mercato europeo saranno questi? Tra poche settimane con il via del Salone di Monaco ne sapremo molto di più.



Vista la strategia di Leapmotor per il mercato europeo, non sarebbe strano vedere il nuovo modello proposto anche con una motorizzazione range extender. Vista la parentela con la B01, gli interni non dovrebbero differire molto e quindi stile minimalista, piccolo schermo per la strumentazione digitale e un display centrale da 14,6 pollici per il sistema infotainment. Quello che comunque pare chiaro è che Leapmotor sta accelerando in Europa con l’obiettivo di continuare a crescere per ritagliarsi uno spazio sempre maggiore.