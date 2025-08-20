Cerca

Nissan investe su un innovativo processo per la produzione delle batterie allo stato solido

L’obiettivo è rendere le batterie allo stato solido più vicine alla produzione di serie.

Nissan investe su un innovativo processo per la produzione delle batterie allo stato solido
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 20 ago 2025

L’intensificarsi degli annunci, delle ricerche e dei test su strada delle batterie allo stato solido dice molto dell’interesse (e delle speranze) per questa tecnologia. Il recente annuncio del brevetto di Hyundai, così come l’impegno di Mercedes o di Chery e dei test e delle innovazioni portate avanti da BMW e Stellantis sono solo alcuni dei più recenti segnali della volontà di sfruttare una nuova generazione di batterie che promettono maggiore densità energetica, tempi di ricarica più rapidi e una sicurezza superiore rispetto alle attuali celle agli ioni di litio. In questo contesto si inserisce l’annuncio della collaborazione tra Nissan e LiCAP Technologies, azienda statunitense specializzata nella produzione di elettrodi avanzati.

La collaborazione mira a sviluppare un innovativo processo produttivo a secco per elettrodi catodici destinati alle batterie allo stato solido, una delle tecnologie più promettenti per i veicoli elettrici del futuro.

Le novità e i vantaggi della produzione a secco

La partnership ha un obiettivo ambizioso, ovvero quello di eliminare le fasi di essiccazione e recupero del solvente che caratterizzano i metodi convenzionali. Questa semplificazione tecnica porta con sé vantaggi sostanziali in termini di efficienza energetica, riduzione dei costi e minore impatto ambientale. A rendere possibile questa innovazione è il processo a secco, anche se la produzione su larga scala con questa tecnica resta una sfida, soprattutto per quanto riguarda l’ottenimento di alti standard di efficienza.

Al centro della collaborazione tra Nissan e LiCAP c’è la tecnologia brevettata Activated Dry Electrode, sviluppata dall’azienda statunitense. Rispetto ai metodi tradizionali, tale soluzione consente di ottenere elettrodi più performanti, stabili e adatti alle esigenze delle batterie di nuova generazione. Il processo a secco si presenta come una delle chiavi per rendere le batterie allo stato solido realmente accessibili e sostenibili.

Ricordiamo che Nissan ha già avviato una produzione pilota di batterie allo stato solido e prevede di lanciare sul mercato i primi veicoli equipaggiati con questa tecnologia entro il 2028.

Ti potrebbe interessare:
7
Nuova Nissan Micra... e se arrivasse una versione Nismo?
Nissan prende una decisione difficile ma necessaria per il suo futuro
Mercato
11
Nissan Qashqai, più potenza ed efficienza con il nuovo e-POWER. Partita la produzione a Sunderland
17
Nissan Qashqai un successo in Italia: tra i C-SUV più venduti nel primo semestre 2025
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.