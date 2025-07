Batterie allo stato solido, anche Chery fa passi avanti

Continua la corsa allo sviluppo delle batterie allo stato solido che permetteranno alle auto elettriche di fare un salto avanti molto importante. Infatti, tali accumulatori consentiranno percorrenze superiori rispetto a quelle odierne e tempi di ricarica inferiori. Tante aziende del settore e case automobilistiche ci stanno lavorando per arrivare a disporne già nei prossimi anni. Anche le aziende cinesi sono impegnate in questa corsa, anzi, stanno accelerando perché non intendono perdere quel vantaggio che oggi dispongono sulle batterie “tradizionali”. Negli ultimi tempi abbiamo visto diversi annunci interessanti e, adesso, c’è un’ulteriore novità. Infatti, Anhui Anwa New Energy Technology, aziende cinese sostenuta da Chery, ha annunciato che il primo lotto di batterie allo stato solido è uscito dalla linea di produzione.

I PIANI DI CHERY PER LE BATTERIE ALLO STATO SOLIDO

Stando a quanto racconta la stampa cinese, queste batterie allo stato solido di prima generazione di Anwa dispongono di una. Sebbene siano ancora dei prototipi, hanno già superato il nuovo standard “No Fire No Explosion" che la Cina ha introdotto di recente perdelle batterie per le auto elettriche. Stando a quanto racconta CarNewsChina, Anwa adotta nel suo stabilimento un processo produttivo a secco in 5 fasi, riducendo il consumo energetico del 20% e gli investimenti in beni strumentali del 30%. Inoltre, la tecnologia di taglio al laser risolve il “problema dell’inquinamento da polvere“.

Nei prossimi anni, il sito ospiterà un centro di ricerca e sviluppo per batterie allo stato solido da 5 GWh e una linea di produzione automatizzata. Tornando alla batteria allo stato solido di Anwa, l’azienda cinese fa sapere che con la seconda generazione si raggiungerà una densità energetica di 400 Wh/kg. Tale batteria è già in fase di produzione sperimentale. Nel 2027 arriverà poi la terza generazione con una densità energetica di 500 Wh/kg. Non ci sono informazioni su quali auto di Chery adotteranno le batterie allo stato solido di Anwa. In passato, riporta la stampa cinese, erano stati intercettati su strada alcuni prototipi del crossover elettrico Exeed Exlantix ET di Chery con una grande scritta “All-solid-state battery" sulla fiancata.