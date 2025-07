Mazda 6e, interni e tecnologia della nuova berlina elettrica

Mazda 6e è una delle ultime proposte della casa automobilistica giapponese, una berlina elettrica nata grazie alla collaborazione con il partner cinese Changan. Modello che va a raccogliere l’eredità della Mazda 6 uscita di produzione nel 2022, offrendo uno stile più moderno, tanta tecnologia e una motorizzazione esclusivamente elettrica. In particolare, se per il look è stato adottata un’evoluzione del classico Kodo Design di Mazda, gli interni, invece, sono differenti rispetto a quelli delle altre vetture della casa automobilistica che già conosciamo e che abbiamo già avuto modo di provare.

MAZDA 6E: PLANCIA E TECNOLOGIA

Lo stile ècome vuole la moda attuale ma la cura del dettaglio è quella tipica di Mazda. Su questo modello, la casa automobilistica ha lavorato molto per alzare l’asticella della qualità percepita e per farlo ha introdotto rivestimenti ricercati come quelli in pelle nappa. C’è anche tanta tecnologia. Quando il conducente di avvicina, la Mazda 6e è in grado di rilevarlo, andando ad attivare la: gli specchietti laterali si aprono, la maniglia della porta fuoriesce, le porte si sbloccano automaticamente e una firma luminosa anteriore e posteriore dà il benvenuto al conducente. Quando la porta si apre, il sedile del guidatore si sposta indietro di dieci centimetri per facilitare l’ingresso, tornando poi alla posizione preimpostata una volta a bordo. La sequenza viene ripetuta al contrario quando si esce dall’auto.

Salendo a bordo, al centro della plancia è presente un touchscreen con grafica personalizzabile da 14,6 pollici mentre dietro al volante troviamo il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici. Non manca nemmeno un Head-Up Display che proietta i dati essenziali per la guida, come la velocità, le indicazioni di navigazione e gli avvisi di sicurezza. Per gli amanti dell’audio, la nuova Mazda 6e offre un impianto firmato Sony con 14 altoparlanti. Presente pure un assitente vocale grazie al quale sarà possibile gestire alcune funzionalità della vettura attraverso dei semplici comandi vocali.



La nuova Mazda 6e è dotata anche di un nuovo sistema di navigazione che include funzioni specifiche per i veicoli elettrici, infatti, quando viene calcolato un percorso, vengono suggerite anche le stazioni di ricarica lungo il tragitto e quando la batteria necessita di ricarica, la navigazione propone stazioni idonee nelle vicinanze. È presente anche un touchscreen posteriore, che consente ai passeggeri posteriori di regolare le impostazioni di climatizzazione, di azionare la tendina parasole elettrica (standard sull’allestimento Takumi Plus) e di regolare la posizione del sedile del passeggero anteriore a veicolo parcheggiato.

BAGAGLIAIO

VERSIONI E PREZZI

Per i bagagli a disposizione ci sono(1.074 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori). La berlina elettrica offre anche un piccolo frunk di 72 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica.

VIDEO

che Mazda 6e offre ai clienti. La prima propone una batteria con capacità diche assicura un’autonomia fino ae un motore elettrico che erogadi potenza massima e 320 Nm di coppia. C’è poi ladotata di una più grande batteria da, che porta l’autonomia a. Il motore elettrico fornisce una potenza die 320 Nm di coppia.la nuova Mazda 6e in Italia? Si parte da