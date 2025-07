Roma si prepara alla rivoluzione: mille strade a 30 km/h e più autovelox

L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza stradale. Per questo, Roma si prepara ad una rivoluzione diventando, in alcune zone, una città con limite di velocità a 30 km/h. In un’intervista con AdnKronos, Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha anticipato alcuni dettagli di un piano che trasformerà la mobilità cittadina per migliorare la sicurezza stradale.

GLI INCIDENTI AUMENTANO, SERVE INTERVENIRE

Vero che i morti sono leggermente diminuiti ma gli incidenti sono invece aumentati e quindi secondo Eugenio Patané è necessario intervenire. Si punta quindi a rallentare le auto, istituendo “Zone 30“. L’obiettivo? Arrivare a “1000 strade locali e alcune aree urbanisticamente omogenee, coperte da questo limite“. La Giunta si sta già muovendo, tanto che già a settembre dovrebbe arrivare la delibera che trasformerà il centro storico in “Zona 30”. Già durante il mese di agosto, invece, si lavorerà per l’installare la segnaletica delle prime 52 strade locali che saranno portate a 30 km/h.

Chiaramente Roma non è Bologna dove il limite dei 30 km/h è stato introdotto su 70% del territorio comunale e la giunta Capitolina lo sa benissimo e per questo il limite dei 30 km/h sarà introdotto in zone ben precise.

Noi non possiamo farlo dappertutto, ma puntiamo ad applicarlo nelle strade locali, quelle di secondo livello, e nelle zone considerate urbanisticamente omogenee.

Nel centro storico sarà una vera rivoluzione dato che il limite dei 30 km/h all’interno della ZTL sarà esteso anche anche alle strade a scorrimento veloce, come Corso Vittorio, Via Nazionale o Via del Teatro Marcello dove purtroppo ci sono stati gravi incidenti stradali ed anche morti. Insomma, grandi cambiamenti in arrivo per migliorare la sicurezza delle strade. Tuttavia, le nuove “Zone 30” non sono l’unico intervento che il Comune punta ad introdurre. Infatti, si intensificheranno i controlli con i rilevatori di velocità in alcune aree critiche. L’assessore spiega che vogliono mettere in campo “60 fra autovelox e tutor fissi, oltre ai 20 velox mobili in dotazione alla Polizia locale“. Già a settembre si partirà su 3 strade importanti: in tangenziale all’altezza dei campi sportivi, in Via Isacco Newton e in Via del Mare. Inoltre, il Comune sta installando nuovi Vista Red su 15 nuovi incroci per sanzionare chi passa con il rosso. Entreranno in funzione a partire da novembre.



[Fonte]