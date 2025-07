La nuova Porsche Cayman elettrica 2026 si "allena" al Nürburgring | Video

La nuova Porsche Cayman elettrica è stata pizzicata al Nürburgring durante una nuova sessione di test di sviluppo. Sono passati diversi anni da quando abbiamo iniziato a vedere i primi prototipi delle 718 elettriche. Inizialmente abbiamo visto esclusivamente la nuova Boxster elettrica impegnata nei collaudi su strada. Solo di recente hanno iniziato ad arrivare le immagini dei prototipi della Cayman elettrica. Quando debutteranno ufficialmente? Si parla del 2026 anche se più di una volta si è parlato di possibili ritardi sulla tabella di marcia. La prima ad arrivare dovrebbe essere la Boxster elettrica seguita successivamente della nuova Cayman elettrica. Intanto, il lavoro di sviluppo va avanti e Porsche ha nuovamente portato la sua sportiva elettrica sul circuito tedesco, luogo perfetto per mettere a punto l’assetto e mettere alla frusta la meccanica.

DESIGN EVOLUZIONE

Ovviamente, la Porsche Cayman elettrica appare ancora camuffata ma oramai appare chiaro che il suo design sarà un’evoluzione di quello attuale e non una rivoluzione. La sportiva continuerà quindi a proporre quelle linee eleganti che caratterizzano l’attuale modello endotermico. Il frontale richiama ovviamente quello della Boxster elettrica. Dietro, invece, possiamo osservare un dettaglio interessante e cioè la presenza di un piccolo spoiler attivo in posizione rialzata. Lo sportellino per la ricarica, similmente alla roadster a batteria, è collocato dietro, in posizione centrale.

Design a parte, c’è molto interesse nello scoprire la meccanica. Sappiamo che il pacco batteria dovrebbe essere stato collocato dietro i sedili anziché sotto il pavimento, per replicare le caratteristiche di un’auto sportiva a motore centrale. Il tutto per offrire una dinamica di guida identica a quella del modello endotermico. Le batterie pesano molto e quindi rappresentano un problema per le sportive come le Porsche Cayman/Boxster. Si dice che Porsche abbia dovuto superare non pochi ostacoli per riuscire offrire un’esperienza di guida ai massimi livelli.



Non ci sono informazioni precise per quanto riguardo i powertrain che saranno adottati. Secondo qualcuno, potrebbero essere gli stessi della Macan elettrica. L’unica certezza è che saranno offerte diverse motorizzazioni, probabilmente anche con doppio motore. Ci saranno quindi verosimilmente anche versioni dotate della trazione integrale. Inoltre, grazie all’architettura a 800 V sarà possibile effettuare pieni di energia ad altissima potenza per ridurre al minimo gli stop delle auto durante le ricariche.

PIACERANNO?

Porsche Cayman e Boxster endotermiche sono state ritirate dal mercato. I modelli elettrici sapranno ottenere il medesimo successo di quelli a benzina? I clienti dei modelli premium stanno chiedendo sportive tradizionali e non elettriche. Una volta che Porsche le porterà al debutto capiremo meglio le loro caratteristiche e se saranno in grado di conquistare i clienti.