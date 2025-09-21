Leapmotor D19, pronto al debutto il nuovo SUV. Arriverà in Europa?

Leapmotor sta crescendo sia in Cina e sia in Europa tanto che proprio di recente Stellantis ha espresso la sua soddisfazione nell’investimento in questa azienda. Adesso, la casa automobilistica punta ancora più in alto e si sta preparando a presentare la sua ammiraglia con l’obiettivo di alzare l’asticella dell’offerta con una vettura premium e quindi più costosa. Il 16 ottobre sarà quindi presentata ufficialmente la nuova Leapmotor D19, il suo primo modello della serie D. Si tratta di un SUV di grandi dimensioni che secondo l’azienda avrà un prezzo di partenza attorno ai 300.000 yuan che al cambio sono circa 35.900 euro.

COSA SAPPIAMO?

Per il momento i dettagli sono molto pochi. Leapmotor ha condiviso un teaser della vettura ovviamente ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. In ogni caso, sono già circolate in rete alcune foto spia che mostrano la Leapmotor D19 senza alcun camuffamento. L’attuale gamma di Leapmotor in Cina comprende i modelli T03, B01, B10, C01, C10, C11 e C16. La serie C è attualmente la sua offerta più costosa ma presto arriverà la nuova D19 che è destinata a diventare il modello più caro. Elettrica o anche con range extender? Lo scopriremo tra poco meno di un mese. Tra i pochi dettagli anticipati, quello che riguarda la presenza delle più avanzate soluzione tecnologiche sviluppate da Leapmotor per le sue vetture. A quanto pare, la nuova D19 potrà contare pure sul nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8797. La produzione dovrebbe poi partire nel corso del primo trimestre del 2026 con le consegne previste per la metà del prossimo anno. Presto, comunque, ne sapremo di più.



ANCHE IN EUROPA?

I SUV piacciono molto nel mercato del Vecchio Continente dove questa casa automobilistica sta progressivamente ampliando la sua gamma di vetture. Da poco, per esempio, è arrivato il SUV elettrico B10. Arriverà anche la nuova D19? Al momento non lo sappiamo e non si può fare altro che attendere informazioni da parte del costruttore cinese.