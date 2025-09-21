Porsche, il nuovo SUV di punta non sarà più elettrico: benzina e Plug-in

Porsche sta portando avanti con determinazione il suo ampio riallineamento. Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza hanno deciso importanti adeguamenti al portafoglio prodotti nel medio lungo periodo. L’obiettivo del produttore tedesco è quello di ottenere un impatto positivo sui dati finanziari nel medio-lungo periodo.

L’Amministratore Delegato di Porsche, Oliver Blume, ha dichiarato:

Oggi abbiamo fissato gli ultimi passi nel riallineamento della nostra strategia di prodotto, stiamo attualmente vivendo grandi cambiamenti nel mondo automotive, motivo per cui stiamo riallineando Porsche a tutto campo. Così miriamo a rispondere alle nuove realtà di mercato e alle esigenze in evoluzione dei clienti.

La gamma prodotto della casa di Stoccarda verrà integrata con modelli di veicoli dotati di motore a combustione. Per fare un esempio, l’imminente arrivo della nuova serie di Porsche Cayenne, inizialmente annunciata come solo elettrica, in un primo momento sarà offerta con motori a combustione e ibridi plug-in.

PRODUZIONE ELETTRICA POSTICIPATA

A causa del ritardo nella mobilità elettrica, il lancio sul mercato di alcuni modelli 100% elettrici èIn particolare, lo sviluppo della nuova piattaforma pensata per i veicoli elettrici nel 2030 sarà riprogrammato. Si sa inoltre che sarà una piattaforma ridisegnata tecnologicamente in coordinamento conPorsche risponde al rallentamento della domanda di veicoli 100% elettrici continuando adche comprende Taycan, Macan, Cayenne e la futura sportiva a due porte del segmento 718.

Secondo il CEO Oliver Blume, le nuove decisioni consentono di costruire un portafoglio equilibrato, capace di unire motori a combustione, ibridi plug-in ed elettrici a batteria, garantendo flessibilità e competitività in un contesto instabile. Tuttavia, l’azienda prevede ulteriori pressioni dovuti ai dazi USA, calo del lusso in Cina e rallentamento della mobilità elettrica. Il nuovo piano strategico potrà compensare solo in parte questi fattori, motivo per cui Porsche riduce le proprie aspettative a un margine operativo medio attorno al 10-15%, ossia al limite inferiore della precedente stima.



Fatturato: 37-38 miliardi

37-38 miliardi Margine operativo: fino al 2% (contro il 5-7% precedente)

fino al 2% (contro il 5-7% precedente) Flusso di cassa netto automotive : 3-5%

: 3-5% Margine EBITDA automotive: 10,5-12,5% (contro il 14,5-16,5% precedente)

10,5-12,5% (contro il 14,5-16,5% precedente) Quota BEV: 20-22% invariata

La riprogrammazione della piattaforma per i veicoli elettrici comporteràincidendo sull’operativo 2025. Per questo, Porsche ha rivisto le previsioni:

Il CdA proporrà un dividendo con payout ratio superiore al 50%, ma in valore assoluto inferiore rispetto al 2024; l’ammontare definitivo sarà deciso dai comitati competenti. Secondo il CFO Jochen Breckner, queste misure, pur pesando sui risultati a breve termine (spese straordinarie stimate in circa 3,1 miliardi di euro nel 2025), sono fondamentali per rafforzare l’identità del marchio, rendere i prodotti più desiderabili e aumentare la resilienza dell’azienda. Ulteriori esborsi sono previsti negli anni successivi.