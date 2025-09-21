CUPRA non attende gli incentivi: sconto di 9.000 euro per tutti su Born e Tavascan

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 sono in dirittura d’arrivo e se non ci saranno ulteriori ritardi, il 15 ottobre aprirà la piattaforma online che permetterà di prenotare il nuovo Ecobonus statale. Lo abbiamo visto, i nuovi incentivi non saranno per tutti e prevedono alcuni requisiti da soddisfare legati alla residenza del richiedente e alla sua ISEE (qui la nostra guida). Per questo, alcune case automobilistiche hanno deciso di proporre una serie di offerte dedicate davvero a tutti. Questo è il caso di CUPRA che ha deciso di offrire un suo incentivo per i modelli CUPRA Born e Tavascan.

INCENTIVI CUPRA: SCONTO PER TUTTI

La casa automobilistica spagnola propone quindi 9.000 euro di sconto senza obbligo di rottamazione né specifici prerequisiti dell’acquirente (come i limiti di ISEE e la residenza). Cosa significa?

CUPRA Born Impulse+ che di listino è proposta a 41.250 euro, grazie agli incentivi della casa automobilistica si potrà portare a casa a 31.000 euro sfruttando pure un extra sconto di 1.250 euro delle concessionarie aderenti. Ricordiamo che questo modello offre un motore da 231 CV e 310 Nm di coppia, il tutto alimentato da una batteria da 59 kWh che garantisce un’autonomia fino a 427 km WLTP. La dotazione di serie è già particolarmente ricca e include, tra le altre cose, cerchi in lega da 19 pollici Aero Machined “Typhoon Copper”, fari Full LED, display touch da 12,9 pollici, volante sportivo riscaldato con cuciture in Copper CUPRA e sedili sportivi avvolgenti in SEAQUAL YARN.

Altro esempio con CUPRA Tavascan Endurance Immersive che al posto di 54.010 euro, si potrà portare a casa a 44.500 euro grazie agli incentivi del costruttore. Il SUV propone un motore da 286 CV alimentato da una batteria con una capacità di 77 kWh per un’autonomia WLTP di 569 km. Tra i principali equipaggiamenti di serie, la consolle centrale a spina dorsale impreziosita da dettagli copper, un nuovo concept di illuminazione esterna e interna e lo schermo da 15 pollici per il sistema infotainment.

E CON GLI INCENTIVI STATALI…

Con l’arrivo dell’Ecobonus statale, CUPRA lancerà un’offerta dedicata alla CUPRA Born Impulse+, al prezzo promozionato di 20.000 euro o a 99 euro al mese con anticipo zero con la formula finanziaria CUPRA Way.

