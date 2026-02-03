Noleggio mensile furgoni con sconto del 10% scegliendo Locauto

Le piccole ditte e i titolari di Partita IVA che hanno bisogno di noleggiare un furgone per uno o più mesi per la loro attività possono trovare in Van Mese Business di Locauto la giusta soluzione: si tratta della tariffa mensile dedicata alle aziende e agli imprenditori, ora in sconto del 10% fino al 31 marzo per tutti i noleggi con ritiro entro fine anno.

La procedura di noleggio è alla portata di tutti: dopo che ci si collega alla pagina iniziale di Locauto, è sufficiente selezionare la tariffa Van Mese Business e compilare il modulo proposto con la città, l’aeroporto o la stazione di ritiro e le date. Il sistema applicherà in automatico il codice VANMESEBUSINESS4000KMSECURVAN, grazie al quale si potrà beneficiare dello sconto del 10%.

Cosa include la tariffa Van Mese Business

La tariffa di Locauto Van Mese Business, protagonista dell’offerta di queste settimane, include i seguenti vantaggi:

4000 km al mese : il numero complessivo di km incluso, con l’opportunità di scegliere un chilometraggio superiore in base a quelle che sono le proprie necessità

: il numero complessivo di km incluso, con l’opportunità di scegliere un chilometraggio superiore in base a quelle che sono le proprie necessità Oneri ferroviari e aeroportuali (ove applicabili)

(ove applicabili) Protezione Securvan , con l’eliminazione completa della responsabilità furto e la riduzione parziale della responsabilità danni

, con l’eliminazione completa della responsabilità furto e la riduzione parziale della responsabilità danni Guida in pool +3

Sconto del 10% sulla tariffa standard

Per pagare il noleggio occorre una carta di credito intestata al titolare del contratto e al conducente. A questo proposito, Locauto specifica che vengono fatturati i primi 30 giorni, poi ad ogni scadenza mensile verranno fatturati i 30 giorni seguenti.

Se si ha il desiderio o la necessità di prolungare il noleggio per più di 30 giorni, è sufficiente avvisare l’ufficio di noleggio. Ricordiamo, infine, che la tariffa Van Mese Business prevede una durata minima di 30 giorni, di conseguenza non è previsto alcun rimborso nell’eventualità si scelga di restituire il mezzo prima.

La promozione sulla tariffa speciale di Locauto dedicata ai furgoni scade il 31 marzo ed è consultabile tramite la pagina iniziale del sito.