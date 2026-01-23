Approfitta dello sconto sulla dash cam che ti tutela in caso di incidenti (e non solo)

D’inverno il rischio di incidenti è più alto. Il motivo? Strade ghiacciate, nebbia, piogge abbondanti e una luminosità minore rispetto ad altri periodi dell’anno. Condizioni queste che aumentano il numero di tamponamenti o di collisioni dovute a manovre azzardate. Quando si verifica un incidente, dopo esserci accertati dell’assenza di feriti, ci si preoccupa dei danni e, soprattutto, delle responsabilità. Compilare il CID (il modulo per la constatazione amichevole di incidente) non basta. Avere delle prove inconfutabili è quello che conta. E qui entra in gioco la tecnologia. Le dash cam permettono di registrare quanto accade introno all’auto così da dimostrare le responsabilità in caso di sinistro. Le moderne tecnologie permettono di superare molti dei limiti delle vecchie videocamere da cruscotto. Da questo punto di vista la dash cam 70mai 4K A810 è una scelta molto interessante. Anche per il 20% di sconto con cui è possibile acquistarla.

Sorveglianza continua, anche di notte

La dash cam 70mai A810 registra con una vera risoluzione 4K. Per farlo si avvale del sensore Sony STARVIS 2 IMX678, progettato per garantire immagini chiare e dettagliate anche di notte. Il sistema di elaborazione delle immagini, combinato con la tecnologia proprietaria MaiColor Vivid+, permette un bilanciamento efficace dell’esposizione e una resa realistica dei colori anche in presenza di fari, ombre e condizioni di luce variabile.

La videocamera anteriore lavora insieme a quella posteriore, che registra in 1080p con tecnologia HDR. Insieme offrono una copertura completa, utile anche durante le soste. Se collegata a una fonte di alimentazione permanente (tramite kit dedicato), la dash cam attiva la modalità parcheggio 24 ore su 24. Un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale rileva i movimenti sospetti e avvia automaticamente la registrazione da entrambe le camere. Così che ritrovare l’auto ammaccata, graffiata o con segni di manomissione non è più un problema.

Nella dash cam 70mai A810 le clip vengono salvate in loop continuo, con la possibilità di scegliere la durata dei singoli file e senza rischio di riempire la memoria. In caso di incidente, il GPS integrato registra informazioni precise su posizione, velocità e orario, dati utili per eventuali ricostruzioni. Tutti i contenuti possono essere gestiti e scaricati tramite l’app 70mai, collegandosi direttamente alla dash cam senza usare la rete dati.

Una dash cam completa, in offerta con il 20% di sconto, per aumentare la sicurezza sia durante la guida che quando l’auto è parcheggiata.