Geely, la sua batteria allo stato solido è (quasi) pronta: test su strada nel 2026

La Cina corre anche nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Sebbene per vederle davvero presenti sulle auto elettriche per il mercato di massa ci vorrà ancora diverso tempo, lo sviluppo sta procedendo rapidamente. La Cina, lo sappiamo bene, intende mantenere la leadership nel mercato delle batterie anche con l’arrivo di questa nuova tecnologia. Adesso c’è una novità che riguarda Geely che anche lei sta lavorando sulle batterie allo stato solido. A quanto pare, il primo pacco batteria dotato della tecnologia allo stato solido sarà completato nel 2026. Successivamente sarà installato su di un prototipo con cui effettuare tutti i necessari test di convalida.

Insomma, si passa dai test di laboratorio a quelli su strada, un passo molto importante verso la futura introduzione di questa tecnologia. Geely, comunque, non ha fornito dettagli su che piattaforma sarà installata la batteria e quindi non sappiamo che auto sarà utilizzata per i test. Nulla è stato detto su quanto dureranno i test e sulle successive fasi che porteranno alla produzione in massa delle sue batterie allo stato solido.

IL LAVORO DI GEELY SULLE BATTERIE

Geely lavora sulle batterie dalla metà degli anni 2010, attraverso joint venture e centri di ricerca e sviluppo. Nel 2025, l’azienda ha consolidato le sue attività nel settore delle batterie sotto un’unica entità, Zhejiang Jiyao Tongxing Energy Technology, per integrare la produzione di celle e lo sviluppo di sistemi di sicurezza, e ha sviluppato la batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) Aegis Short Blade. L’azienda ha inoltre condiviso il suo portafoglio di brevetti sulla sicurezza delle batterie con altre case automobilistiche e ha investito in un impianto di test di sicurezza a Ningbo, in Cina, per la convalida dei veicoli.

Inoltre, Geely conduce ricerche sulla tecnologia delle batterie allo stato solido da diversi anni. L’azienda ha poi istituito unità di ricerca dedicate e un laboratorio per batterie allo stato solido nello Zhejiang, collaborando con altri produttori di batterie per sviluppare le tecnologie di base. Stando a quanto si sa fino a questo momento, le celle sperimentali hanno raggiunto una densità energetica pari a circa 400 Wh/kg e sono in fase di sperimentazione diverse tipologie di elettroliti, inclusi quelli basati su solfuri e ossidi.