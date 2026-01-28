Hyundai Santa Fe 2027 restyling, il SUV si rifà il look: ecco come cambierà | Foto spia

La quinta generazione della Hyundai Santa Fe aveva fatto il suo debutto nel 2024. A quanto pare, la casa automobilistica sta già lavorando al restyling del suo SUV che potrebbe essere svelato nel corso del 2027. Alcuni muletti sono già stati intercettati sulle strade del Nord Europa durante i classici test invernali. Hyundai, come molte case automobilistiche, in questo periodo dell’anno sottopone le sue vetture a collaudi in presenza di condizioni climatiche particolarmente sfidanti. I muletti come da tradizione Hyundai sono camuffati non solo con pellicole ma pure con teli per nascondere le novità in arrivo. In ogni caso, di riesce comunque a vedere qualcosa di interessante.

CAMBIA IL FRONTALE

Da quanto si intravede, pare che i fari squadrati con firma luminosa a forma di H siano stati sostituiti da unità più piccole, affiancate da luci diurne a LED verticali, che fungono anche da indicatori di direzione. Sembra che davanti troveremo sempre un’ampia griglia centrale dalla forma rettangolare, mentre la presa d’aria inferiore dovrebbe essere stata leggermente modificata e al centro presentare un sensore per i sistemi ADAS più grande. I fanali posteriori sempre con firma luminosa a H sembrano aver lasciato il posto a nuovi gruppi ottici verticali che richiamano quelli anteriori. Anche il paraurti sembrerebbe esser stato rivisto. Insomma, pare che con il restyling ci saranno diverse novità soprattutto davanti con un nuovo frontale, oltre ad alcuni ritocchi al posteriore.

Le foto spia non mostrano gli interni ma con il restyling è probabile che arriveranno alcuni piccoli ritocchi, oltre alla disponibilità di nuovi rivestimenti. Non dovrebbe comunque mancare un aggiornamento della tecnologia di bordo, con un nuovo sistema infotainment. Ovviamente, ne capiremo molto di più nel corso dei prossimi mesi quando arriveranno nuove foto spia ed emergeranno quindi maggiori dettagli sulle novità estetiche del restyling della Hyundai Santa Fe 2027.

Presto per parlare delle motorizzazioni. In ogni caso, la gamma europea dovrebbe continuare a proporre unità Full Hybrid e Plug-in. Anche da questo punto di vista per saperne di più bisognerà attendere l’arrivo di ulteriori informazioni.