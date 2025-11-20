Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid si aggiorna: cresce la potenza con il MY2026 ma il prezzo non cambia

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid si aggiorna con l’introduzione del Model Year 2026. La novità principale riguarda il powertrain che riceve un incremento di potenza che garantisce una guida ancora più fluida e reattiva. Inoltre, la casa automobilistica ha migliorato la dotazione del suo SUV Plug-in. Andiamo adesso a vedere più da vicino le novità che sono state introdotte.

AUMENTA LA POTENZA

Il powertrain della nuova Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 2026 è sempre composto da un motore 4 cilindri 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a 6 rapporti. Ricordiamo inoltre che questa motorizzazione è abbinata esclusivamente alla trazione integrale 4WD. Grazie all’affinamento del powertrain, la potenza massima di sistema passa da 253 a 288 CV. Parlando della prestazioni, la velocità massima raggiunge i 206 km/h e per passare da 0 a 100 km/h servono 8 secondi. L’autonomia in elettrico raggiunge i 54 km (WLTP).

ARRIVA LA DIGITAL KEY 2.0

Parlando invece delle dotazioni, per la prima volta, sulla Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 2026 arriva la Digital Key 2.0, aggiunta nei pacchetti Bose & Tech e Calligraphy. Come funziona? Grazie alla tecnologia NFC, questa funzionalità permette di aprire, chiudere e avviare l’auto direttamente tramite smartphone o smartwatch compatibili, eliminando così la necessità di utilizzare la chiave fisica. Sarà possibile anche condividere la chiave digitale con fino a 15 utenti. Ma non è finita qui. Con il nuovo Model Year arrivano le nuove configurazioni di colore per abitacolo e sedili in pelle Nappa abbinati al pacchetto Calligraphy: oltre a Black Ink, è ora possibile scegliere il SUV Plug-in nelle nuove combinazioni cromatiche Pecan Brown e Forest Green.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 2026 rimane sempre disponibile negli allestimenti Business e XClass, entrambe proposte con trazione integrale 4WD e in versione a 5 o 7 posti. La casa automobilistica ci tiene a sottolineare che l’introduzione del nuovo Model Year non comporta variazioni nella struttura e nei prezzi del listino. Dunque, i prezzi non cambiano. La versione Business a 5 posti rappresenta l’ingresso alla gamma PHEV e parte da 55.800 euro. Il più ricco allestimento XClass parte da 60.550 euro nella configurazione a 5 posti.