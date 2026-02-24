Assicurazione auto online: fino al 36% di sconto con Verti
Preventivo e acquisto devono essere completati online tramite il sito ufficiale della compagnia assicurativa online spagnola.
Gli automobilisti che devono rinnovare la propria polizza auto in questi giorni o nelle prossime settimane possono prendere in considerazione l’ultima offerta dell’assicurazione online Verti, che da oggi e fino al 18 maggio propone fino al 36% di sconto. Per ottenere la scontistica massima è necessario soddisfare alcune condizioni, tra cui essere nuovi clienti Verti e avere un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025.
Nell’eventualità non si soddisfino i requisiti per lo sconto del 36%, è possibile ugualmente beneficiare di altre convenienti percentuali di sconto. Detto questo, a prescindere dall’offerta, tutti hanno diritto al 10% di sconto web incluso nella tariffa finale effettuando preventivo e acquisto direttamente online tramite la pagina iniziale del sito.
L’assicurazione auto online di Verti vanta prezzi competitivi ed è altamente personalizzabile, grazie alle numerose garanzie accessorie disponibili. A questo proposito, ricordiamo che l’unica garanzia obbligatoria è la RC Auto (Responsabilità Civile), presente in tutte le bozze finali del preventivo di Verti.
Ma vediamo quindi quali sono le garanzie che si possono aggiungere alla propria polizza auto:
- Furto e incendio: protegge dai danni subiti nell’eventualità di un incendio del veicolo o di un furto
- Atti vandalici: protegge dai danni causati da atti di terrorismo, atti volontari e scioperi
- Collisione: copre dai danni al veicolo subiti a causa di una collisione
- Cristalli: copre le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli in seguito a rotture
- Eventi naturali: protegge dai danni causati da eventi naturali imprevedibili e straordinari
- Super protetto: nessun effetto sulla classe di merito per il primo sinistro
- Infortuni del conducente: copre il conducente in caso di sinistra con colpa
- Assistenza stradale: assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette e interventi illimitati
- Tutela legale: si attiva in caso di controversia
Maggiori informazioni sulla nuova promozione di Verti sono consultabili alla pagina dedicata.