Assicurazione auto online: fino al 36% di sconto con Verti

Preventivo e acquisto devono essere completati online tramite il sito ufficiale della compagnia assicurativa online spagnola.

Assicurazione auto online: fino al 36% di sconto con Verti
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 feb 2026

Gli automobilisti che devono rinnovare la propria polizza auto in questi giorni o nelle prossime settimane possono prendere in considerazione l’ultima offerta dell’assicurazione online Verti, che da oggi e fino al 18 maggio propone fino al 36% di sconto. Per ottenere la scontistica massima è necessario soddisfare alcune condizioni, tra cui essere nuovi clienti Verti e avere un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025.

Nell’eventualità non si soddisfino i requisiti per lo sconto del 36%, è possibile ugualmente beneficiare di altre convenienti percentuali di sconto. Detto questo, a prescindere dall’offerta, tutti hanno diritto al 10% di sconto web incluso nella tariffa finale effettuando preventivo e acquisto direttamente online tramite la pagina iniziale del sito.

L’assicurazione auto online di Verti vanta prezzi competitivi ed è altamente personalizzabile, grazie alle numerose garanzie accessorie disponibili. A questo proposito, ricordiamo che l’unica garanzia obbligatoria è la RC Auto (Responsabilità Civile), presente in tutte le bozze finali del preventivo di Verti.

Ma vediamo quindi quali sono le garanzie che si possono aggiungere alla propria polizza auto:

  • Furto e incendio: protegge dai danni subiti nell’eventualità di un incendio del veicolo o di un furto
  • Atti vandalici: protegge dai danni causati da atti di terrorismo, atti volontari e scioperi
  • Collisione: copre dai danni al veicolo subiti a causa di una collisione
  • Cristalli: copre le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli in seguito a rotture
  • Eventi naturali: protegge dai danni causati da eventi naturali imprevedibili e straordinari
  • Super protetto: nessun effetto sulla classe di merito per il primo sinistro
  • Infortuni del conducente: copre il conducente in caso di sinistra con colpa
  • Assistenza stradale: assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette e interventi illimitati
  • Tutela legale: si attiva in caso di controversia

Maggiori informazioni sulla nuova promozione di Verti sono consultabili alla pagina dedicata.

