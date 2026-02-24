Ferrari Amalfi Spider 2026: ecco quando arriva

La Ferrari Amalfi Spider è pronta al debutto, dopo appena otto mesi dalla presentazione della coupé: le ultime indiscrezioni parlano di una world première in programma nella prima metà di marzo 2026.

Lo stile della Amalfi

Dal punto di vista stilistico, la versione scoperta non si discosterà molto dalla Amalfi che già conosciamo. Si ritroveranno le linee essenziali e minimaliste disegnate dal team di Flavio Manzoni, con il cofano allungato e lo “shark nose” nel frontale al posto della classica calandra.

Il tetto è in tela

La novità più importante è ovviamente la presenza del tetto in tela, che si potrà ripiegare in pochi secondi per consentire la guida en plein air. Inevitabilmente ci saranno alcune modifiche nella parte posteriore, per integrare al meglio la capote e il meccanismo di ripiegamento. In ogni caso, la riduzione della capacità di carico dovrebbe essere molto contenuta rispetto alla coupé, come già avviene per la Roma Spider.

Motore V8 biturbo

Sotto il lungo cofano della Amalfi Spider ritroveremo il motore V8 biturbo da 3,9 litri, in grado di erogare 640 CV e 760 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a otto rapporti. La versione coupé accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiunge una velocità di 320 km/h: la spider potrebbe avere prestazioni leggermente inferiori, a causa dell’incremento di massa dovuto al rinforzo strutturale per compensare l’assenza del tetto.