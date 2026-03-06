Mercedes-AMG GT Coupé 4, un abitacolo curato nel minimo dettaglio

Ancor prima che il motore prenda vita, l’abitacolo della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 comunica la sua missione principale: trasformare la performance in un’esperienza sensoriale totale. Sviluppato interamente ad Affalterbach, questo spazio non è un semplice interno automobilistico, ma un ponte diretto tra uomo e macchina, dove ogni dettaglio è scolpito con precisione millimetrica per massimizzare il controllo. Michael Schiebe, presidente di Mercedes-AMG, descrive questo ambiente come un luogo capace di rendere tangibile la dinamica di guida anche a veicolo fermo, accelerando i battiti del guidatore ancor prima di inserire la marcia.

La sportività unità al GT

La filosofia costruttiva fonde magistralmente il DNA delle auto sportive con gli attributi tipici delle Gran Turismo. La posizione di seduta bassa, perfettamente integrata nel veicolo, avvolge il conducente in una sensazione di controllo assoluto, mentre l’intera logica operativa è progettata per gestire in modo intuitivo ogni funzione rilevante. Il cockpit si trasforma in un vero centro di comando: un’unità continua formata da un quadro strumenti da 10,2" e un monitor multimediale da 14", quest’ultimo angolato ergonomicamente verso chi guida per una leggibilità ottimale. Anche il passeggero anteriore ha il suo ruolo attivo, grazie a un display dedicato da 14" con contenuti separati per immergersi nell’esperienza digitale sportiva.

Il cuore tecnologico della console centrale è rappresentato dall’AMG RACE ENGINEER. Qui svettano tre selettori rotativi che permettono di calibrare il carattere della vettura in un istante, offrendo un accesso diretto al “sistema nervoso centrale" del veicolo. Il “Response Control" coordina la risposta dei motori elettrici, l'"Agility Control" modifica il comportamento in curva e il “Traction Control" regola lo slittamento delle ruote su nove livelli differenti. Questi comandi, orientati verso il conducente, offrono un feedback tattile preciso e riprendono nel design il look a maglie di catena delle bocchette d’aria. Le mani restano invece salde sul volante AMG Performance, dotato di tasti con display LCD a colori che permettono di gestire i programmi di guida senza mai staccare gli occhi dalla strada.

Un abitacolo cucito su misura

L’attenzione al dettaglio raggiunge vette sartoriali nei pannelli porta, dove le impunture a diamante omaggiano il mondo delle corse storiche. La tecnologia si sposa con l’estetica nelle bocchette d’aria galvanizzate, integrate in un sistema di illuminazione ambientale che avvolge l’abitacolo come una cornice luminosa e continua. Per i puristi del suono, le griglie dell’impianto Burmester 3D in acciaio inossidabile lucido rappresentano un piacere sia per la vista che per l’udito. Se l’anteriore è il regno del pilota, il posteriore garantisce un comfort eccezionale grazie a sedili singoli sagomati che offrono ampio spazio per le ginocchia e la testa.

Sopra gli occupanti, il tetto panoramico in vetro con tecnologia “SKY CONTROL” amplia la percezione dello spazio, con segmenti che possono passare da trasparenti a opachi per gestire la luce solare. Di notte, il cristallo si trasforma in una tela scintillante: emblemi AMG illuminati e strisce racing brillano in sintonia con le luci d’ambiente. Per chi cerca l’esclusività assoluta, il programma MANUFAKTUR offre un universo di colori e materiali artigianali per personalizzare ogni centimetro. Con il nuovo sistema operativo MB.OS e interfacce come l’AMG TRACK PACE per monitorare i dati telemetrici, la nuova GT Coupé 4 si conferma un’estensione digitale e meccanica della pura passione per la velocità.