Noleggio di auto e furgoni: 7 motivi per scegliere Locauto oggi
Ecco tutti i motivi che rendono il noleggio di auto e furgoni con Locauto la soluzione giusta per tutti.
Locauto è oggi un vero e proprio punto di riferimento del noleggio di auto e furgoni, mettendo a disposizione degli utenti una gamma completa di opzioni e tante soluzioni in grado di garantire un taglio netto dei costi di noleggio. Per ottenere un preventivo gratuito e completare la prenotazione di un nuovo veicolo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Locauto tramite il link qui di sotto.
7 motivi per cui Locauto è la scelta giusta per il noleggio di auto e furgoni
Locauto mette a disposizione dei suoi utenti una gamma completa e vantaggiosa di servizi per l’accesso al noleggio di auto e furgoni. In questo momento, per prenotare un noleggio, l’azienda è una delle opzioni più vantaggiose.
Abbiamo raccolto 7 motivi che la rendono un punto di riferimento:
- la scelta del veicolo e la prenotazione del ritiro possono essere fatte direttamente online, velocizzando le procedure ed eliminando la burocrazia
- iscrivendosi al programma fedeltà MyLocauto Friends è possibile ottenere fino al 20% di sconto sul noleggio; il programma si articola su tre livelli e per raggiungere il livello massimo è sufficiente aver fatto 6 noleggi in un anno
- per il mese di marzo è possibile ottenere un 10% di sconto sul noleggio di furgoni per tutti i clienti con partita IVA
- è possibile ricorrere alla promo VAN KM LIBERO per noleggiare un furgone con chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa da 100 chilometri al giorno
- per i neopatentati ci sono le offerte Locauto Young che consentono l’accesso a tariffe agevolate su una flotta di veicoli selezionati
- il noleggio può avvenire sfruttando la promo Deposito Cauzionale Zero e, quindi, senza blocchi sulla carta di credito
- al momento del noleggio è possibile optare per il TOLLPASS, il dispositivo che consente di utilizzare le autostrade senza preoccuparsi del pagamento del pedaggio; il costo è di 17,50 euro + IVA al giorno con pedaggi illimitati
Per accedere subito alle offerte basta seguire il link qui di sotto.