Noleggio di auto e furgoni: 7 motivi per scegliere Locauto oggi

Locauto è oggi un vero e proprio punto di riferimento del noleggio di auto e furgoni, mettendo a disposizione degli utenti una gamma completa di opzioni e tante soluzioni in grado di garantire un taglio netto dei costi di noleggio. Per ottenere un preventivo gratuito e completare la prenotazione di un nuovo veicolo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Locauto tramite il link qui di sotto.

7 motivi per cui Locauto è la scelta giusta per il noleggio di auto e furgoni

Locauto mette a disposizione dei suoi utenti una gamma completa e vantaggiosa di servizi per l’accesso al noleggio di auto e furgoni. In questo momento, per prenotare un noleggio, l’azienda è una delle opzioni più vantaggiose.

Abbiamo raccolto 7 motivi che la rendono un punto di riferimento:

la scelta del veicolo e la prenotazione del ritiro possono essere fatte direttamente online, velocizzando le procedure ed eliminando la burocrazia

velocizzando le procedure ed eliminando la burocrazia iscrivendosi al programma fedeltà MyLocauto Friends è possibile ottenere fino al 20% di sconto sul noleggio ; il programma si articola su tre livelli e per raggiungere il livello massimo è sufficiente aver fatto 6 noleggi in un anno

è possibile ottenere ; il programma si articola su tre livelli e per raggiungere il livello massimo è sufficiente aver fatto 6 noleggi in un anno per il mese di marzo è possibile ottenere un 10% di sconto sul noleggio di furgoni per tutti i clienti con partita IVA

per tutti i clienti con è possibile ricorrere alla promo VAN KM LIBERO per noleggiare un furgone con chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa da 100 chilometri al giorno

per noleggiare un furgone con al prezzo della tariffa da 100 chilometri al giorno per i neopatentati ci sono le offerte Locauto Young che consentono l’accesso a tariffe agevolate su una flotta di veicoli selezionati

ci sono le offerte che consentono l’accesso a tariffe agevolate su una flotta di veicoli selezionati il noleggio può avvenire sfruttando la promo Deposito Cauzionale Zero e, quindi, senza blocchi sulla carta di credito

e, quindi, al momento del noleggio è possibile optare per il TOLLPASS, il dispositivo che consente di utilizzare le autostrade senza preoccuparsi del pagamento del pedaggio; il costo è di 17,50 euro + IVA al giorno con pedaggi illimitati

Per accedere subito alle offerte basta seguire il link qui di sotto.