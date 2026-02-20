Nuova Mercedes-AMG CLE 63: le foto spia confermano il motore che farà tremare l'asfalto

Coupé o cabrio? È una di quelle domande che dividono da sempre gli appassionati. C’è chi non rinuncerebbe mai alla linea filante del tetto rigido e chi, appena può, abbassa la capote per godersi ogni singola nota del motore. E in questo caso i motivi per scegliere la versione scoperta della nuova Mercedes-AMG CLE non sono pochi. Anzi.

V8 protagonista: non è una 53, è la 63

Le foto spia pubblicate da Carcoops parlano chiaro. I terminali di scarico squadrati non lasciano spazio a dubbi. Non siamo davanti a una AMG CLE 53 sei cilindri, ma alla futura CLE 63. Sotto il cofano trova quindi posto il nuovo V8 a manovellismo piatto firmato Mercedes-Benz, una soluzione tecnica che cambia parecchio il carattere dell’auto.

E se c’è un posto dove questo motore può davvero esprimersi, è proprio su una cabrio. Perché sì, con il tetto abbassato si sentiranno ancora meglio le sue sonorità, più crude e dirette rispetto alla coupé. Un dettaglio? Forse. Ma per chi compra una 63, tanto dettaglio non è.

La nuova unità 4.0 litri V8 è già comparsa sulla Classe S aggiornata di quest’anno, prima a riceverla in gamma. Lì eroga 530 CV e 750 Nm di coppia, numeri importanti ma che sulle versioni AMG ci si aspetta vengano superati con una certa decisione.

Un primo assaggio è arrivato con la Mythos CLE in edizione limitata: V8 confermato e potenza che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe superare i 650 CV. Un’anticipazione nemmeno troppo velata di quello che sarà la CLE 63 di serie.

La spinta del V8 biturbo non si fermerà qui. In prospettiva potrebbe tornare anche su Classe C e GLC, dopo l’addio ai 63 plug-in hybrid a quattro cilindri 2.0 litri, modelli tecnicamente validi ma poco amati dal pubblico. Stessa sorte per le versioni 43, anch’esse quattro cilindri. Una scelta che ha fatto discutere, e non poco.

Nel frattempo, il vertice della gamma AMG per C, CLE e GLC resta la 53 mild-hybrid. Quindi con sei cilindri in linea 3.0 litri da 443 CV. Potente, sì, ma non è la stessa cosa.

Restyling sobrio fuori, evoluzione software dentro

Esteticamente, la CLE cabrio aggiornata seguirà le stesse modifiche della coupé. Davanti spiccano le ormai riconoscibili luci diurne a forma di stella Mercedes. Un dettaglio che rende il frontale più brillante e in linea con l’attuale linguaggio stilistico del marchio.

Nessuna rivoluzione nell’abitacolo. L’impostazione dovrebbe rimanere quella nota, con il doppio schermo affiancato, senza passare al sistema Hyperscreen a tutta plancia. Una scelta conservativa, forse, ma coerente con il posizionamento del modello.

La vera novità è meno visibile ma più sostanziale. Ovvero il software. La CLE restyling adotterà il nuovo Mercedes-Benz Operating System, con integrazioni di intelligenza artificiale più profonde grazie alla collaborazione con Microsoft e Google. In pratica, navigazione e infotainment diventeranno più evoluti, più “intelligenti”, mentre i sistemi di assistenza alla guida promettono di comportarsi sempre più come assistenti umani, non semplici automatismi.