GP Australia F1, dove vedere (in diretta e differita) qualifiche e gara

Tutto il weekend in diretta su Sky, qualifiche e gara anche in chiaro su TV8

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 7 mar 2026

La nuova stagione di Formula 1 è iniziata. Alle 02:30 ora italiana sono partite le prove libere di una stagione inedita e, anche per questo, particolarmente interessante. Le regole sono cambiate, le gerarchie sono tutte da ridisegnare e c’è grande attesa per un Gran Premio che finalmente darà qualche indicazione su quello che potrà essere l’orientamento dell’intero campionato. Il palcoscenico dell’Albert Park di Melbourne si presta bene a un inizio di questo tipo. Veloce e spettacolare, con i muri vicini e poco spazio per gli errori.

Dove vedere il GP d’Australia

Per seguire tutto in diretta serve un abbonamento Sky. I canali dedicati sono Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con la possibilità di seguire gli eventi anche in streaming su Sky Go e su NOW. Chi non ha l’abbonamento può fare riferimento alla programmazione in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) o in streaming su tv8.it.

Sabato 7 marzo

  • ore 14.00 – Qualifiche | Replica su TV8 e tv8.it

Domenica 8 marzo

  • ore 05.00 – Gara | Diretta su Sky Sport F1 e NOW
  • ore 14.00 – Gara | Replica su TV8 e tv8.it

Questo Gran Premio ha un valore particolare. Con le nuove regole tecniche che hanno ridisegnato aerodinamica, bilanciamento tra motore termico ed elettrico e persino i carburanti sintetici, nessuno sa ancora con certezza chi sia davvero più veloce. Mercedes e McLaren sembrano avvantaggiate, Ferrari vuole tornare a vincere dopo un 2025 completamente a secco, Red Bull affronta il weekend con qualche incognita sul nuovo motore sviluppato internamente con il supporto di Ford.

Il circuito dell’Albert Park misura 5.278 metri, si percorre in senso orario e con il nuovo layout del 2022 conta 14 curve. È un tracciato semipermamanente che premia le partenze dalla prima fila in modo quasi statistico. Dal 2004 a oggi un solo pilota ha vinto qui senza scattare dai primi due posti, Räikkönen nel 2013. Un dato che rende la qualifica del sabato ancora più importante del solito.

