Volkswagen potrebbe produrre veicoli militari nel suo stabilimento di Osnabrück

Volkswagen è alla ricerca di una soluzione per il suo stabilimento di Osnabrück, nella Bassa Sassonia. Il futuro del sito produttivo è incerto, dopo che è stata resa nota la decisione di terminare la produzione della T-Roc Cabriolet nel 2027, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione del Gruppo.

All’ipotesi della chiusura, che avrebbe un impatto occupazionale importante, si sono affiancate altre possibilità, come quella di vendere il sito oppure di convertirlo alla produzione militare.

Fallita la cessione a Rheinmetall

A questo scopo il Gruppo Volkswagen in passato aveva avviato dei colloqui con Rheinmetall, azienda tedesca che produce armi da fuoco, ma che è attiva anche nel settore autoveicoli, con la produzione di componenti per l’industria automotive (civile). Il Ceo Armin Papperger aveva anche visitato la fabbrica, ma sembra che la trattativa si sia interrotta.

Altre alternative

Volkswagen starebbe quindi esplorando altre possibilità, come riportato da Reuters. In quest’ottica, l’azienda ha partecipato alla fine di febbraio alla Enforce Tac 2026, fiera internazionale della sicurezza interna ed estera, che si è tenuta a Norimberga. In particolare, VW ha portato alla kermesse dedicata alla difesa alcuni prototipi di veicoli sviluppati ‌nello stabilimento di Osnabrück. L’obiettivo era quello di valutare l’interesse del mercato. Lo ha confermato un portavoce in una nota: