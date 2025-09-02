Volkswagen T-Roc Cabrio addio, l'ultima cabriolet Volkswagen uscirà presto di scena

La Volkswagen T-Roc Cabrio ci saluta e si prepara ad uscire di scena. La casa automobilistica tedesca ha da pochi giorni presentato la seconda generazione del crossover che introduce tante novità, sia di design e sia tecniche. La gamma della nuova T-Roc non prevede più la versione Cabriolet (qui la nostra prova su strada) che quindi uscirà di scena con l’attuale generazione, per il momento ancora a listino. Con l’addio della T-Roc Cabrio finisce un’era per Volkswagen dato che si tratta dell’ultimo modello “scoperto” della casa automobilistica tedesca. Una volta, nella gamma Volkswagen erano presenti diversi modelli Cabrio, pensiamo al Maggiolino o alla Golf ad esempio. I tempi però cambiano ed oggi interessa sempre di meno guidare con i capelli al vento.

LE CABRIO, MODELLI DI NICCHIA

L’addio della Volkswagen T-Roc Cabrio era comunque atteso. Da tempo la casa automobilistica aveva fatto sapere che con l’arrivo della nuova generazione, la versione Cabriolet non sarebbe stata più proposta. Del resto, queste vetture oggi interessano sempre di meno e i numeri di mercato mostrano che si tratta oramai di modelli di nicchia. Per questo, molte case automobilistiche hanno deciso di smettere di investire in questi modelli, andando nel tempo ad eliminarli gradualmente. L’elenco della Cabrio disponibili sul mercato è sempre più ridotto e con l’addio della T-Roc Cabrio si accorcia ulteriormente. Oggi, solo un piccolo gruppo di clienti rimane interessato a queste vetture.



In futuro Volkswagen cambierà idea? Non lo sappiamo ma il marchio tedesco sta portando avanti un preciso piano che sembra non avere spazio per modelli di nicchia di questo genere. Magari tra alcuni anni il mercato tornerà a guardare con interesse ai modelli cabrio e allora a quel punto qualcosa potrebbe cambiare. Per il momento, quindi, la T-Roc Cabrio si prepara a dirci addio con l’arrivo della nuova generazione del crossover.

Ricordiamo che la versione decappottabile della T-Roc era stata presentata nel 2020 ed è un modello particolare in quanto uno dei pochissimi SUV/Cabrio presenti sul mercato. In Italia oggi è proposta a partire da 39.100 euro e si può avere in abbinamento alle motorizzazioni benzina 1.0 TSI e 1.5 TSI Evo.